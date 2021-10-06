遠百信義A13周慶獨家，SHISEIDO國際櫃電波精華組，價值6990元、優惠價3555元。（遠百提供） 新竹大遠百獨家，來思比Roomba960掃地機器人，原價5萬9999元、特價2萬8999元，贈市價3萬800元的Braava jet m6掃拖機器人（3年保固）。（遠百提供） 板橋大遠百Michael Kors天空藍馬鞍包，1萬6300元。（遠百提供） 11月30日前買台北101觀景台門票滿300元，贈價值150元的雙層觀光巴士單次票券。（台北101提供） 振興五倍券8日上路，百貨本周購物、出遊活動盡出，遠東百貨周年慶全台11店由9月23日已開打的台中大遠百領軍，除周慶滿千送百，12月底前持紙本五倍券全館當日單筆滿3000送2200，化妝品滿額回饋最高85.2%；台北101觀景台5月15日16時起停業至今近5個月，10月8日重新開館祭出雙人票42折搶商機。

遠百營運長林彰豐表示，1至9月全台業績小衰3％，看好第4季周慶有五倍券加持，全台11店業績合衝135億元、年增近10％，是歷年新高。今年周慶台中大遠百持續至10月12日；10月21日至11月9日是遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮；10月28日至11月16日換遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百；11月17日至12月6日遠百板橋中山壓軸。

周慶化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200，首12日單筆滿1萬加送250；百貨服飾當日累滿5000送500；指定精品/大家電當日單筆滿1萬送1000，麥森/B&O當日單筆滿1萬送500。12月底前持紙本五倍券全館當日單筆滿3000送2200，內含800、600、200元4張，滿額可指定抵用精品或服飾，全館還有高CP值的「振興升值五告好康」商品，可享1000元至5000元不等的超值優惠。以板橋大遠百周慶化妝品買到2萬1000元為例，疊加持紙本券、滿千送百、振興5go讚活動等，最高回饋85.2%。

另，8日起至明年4月30日使用五倍券或熊好券之饗購，購買台北101觀景台門票，雙人票原價1200元，優惠價平日500元、假日700元；每位成人可免費帶2位12歲以下學齡兒童入場，贈獨家學習單、提供預約導覽，單人平日300元、假日420元，12月31日前加贈Mister Donut波堤。11月30日前買觀景台門票滿300元，贈價值150元的雙層觀光巴士單次票券。

(時報資訊)

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