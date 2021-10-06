貳樓餐飲攜手PChome，享德國豬腳雙人同行半價優惠。（貳樓提供） 憑五倍券至爭鮮消費，滿額可加購細卷抱枕。（爭鮮提供） 憑五倍券至藏壽司，消費滿額拿「KURA托特包」。（藏壽司提供） 家樂福SANSUI山水LED液晶顯示器SLED-4270，HEMI×2組，原價1萬2900元、特價8888元，下殺4000元。（家樂福提供） 愛買HITACHI日立407L五門超變頻冰箱RS42NJW，原價4萬6900元、今起至19日特價4萬2210元，用1萬元紙本五倍券可折抵1萬4000元。（愛買提供） 全聯28日前「美麗生活節」預購活動，SK-Ⅱ青春露230ml×2入，全台限量250組，市價1萬2500元、預購價6999元；周六、日、一持福利卡購買現折700元；若搭配振興福利金購買、支付最高享10％福利點回饋，換算後5799元，不到5折。（全聯提供） OK超商憑500元面額紙本券，可兌換原價720元的韋恩特濃咖啡24瓶。（OK提供） 全家加碼券優惠，新品濃靜岡抹茶拿鐵6杯249元，省81元。（全家提供） 7-11「5000元振興隨取卡」優惠組，加碼送出1800元振興優惠券，亦可到星巴克全額折抵。（星巴克提供） 微風南山alexanderwang scrunchie緞面迷你包，1萬1800元。（微風提供） 京站推薦belif全方位清爽保溼組，原價4525元，特價3000元。（京站提供） Global Mall新北中和店推薦象印白金厚釜壓力IH電子鍋6人份，原價3萬4000元，優惠價1萬6990元。（Global Mall提供） 統一時代百貨台北店推薦后WHOO-秘帖典藏加量組，價值8805元，統一時代百貨獨家特價4780元，限量20組。（統一時代百貨台北店提供） 板橋大遠百周慶LA MER NO1經典潤澤修復奇蹟組（遠百獨家），價值2萬2427元、特價1萬6020元，限量30組。（遠百提供） 新光三越周年慶10月10日超級品牌日，LANCOM超未來精華搶購組，價值6000元、特價2700元。（新光三越提供） 百貨篇／好康翻10倍 最高回饋逾50％

搶搭振興五倍券，百貨以紙本和數位並行，甚至為了全面緊抓消費者，數位加碼比紙本還殺，業者認為今年正好遇上周年慶，周慶夯賣的化妝品、家電、3C、運動用品、精品等有滿千送百回饋，多了五倍券當購物金，疊上加碼優惠放大好多倍。

新光三越紙本、數位五倍券單筆滿3000送2000商品抵用金，滿額可抵服飾、skm online、超市；加上紙本單筆滿5000送500、數位送1000電子抵用金；再疊上周慶全館累滿5000送500，加總5000最高送8500抵用金，還有機會抽翻10倍的5萬元贈品券。

遠東百貨根據去年三倍券趨勢觀察，看好今年五倍券有共同綁定制，家人可集資，全梭哈以運動鞋、家電、化妝品、服飾為主，小額則集中餐飲，周慶期間至12月底持紙本券滿3000送2200。遠東SOGO全台10月8日至12月31日持紙本券消費化妝品、男女童服飾/鞋款、家電、鍋具、寢具單筆滿2500送250購物電子抵用券。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站同步於10月8日至13日11時至17時持5000元紙本或數位五倍券參加「7倍返還」活動，可獲會員點數6萬點，等同購物金6000元。

Global Mall今年周年慶搭配五倍券首波在7日至20日，祭全台指定5店消費滿3000，最高獲價值1670元回饋，全館累滿3000送300、刷GMpay滿2000再送100，使用振興券滿千元再享點數回饋30倍，另還有13日前新北中和店再加碼，iMall會員買指定商品再享滿額贈千，最高可享歷年來最高逾50%的回饋優惠。

京站則從8日到24日推出Q卡友持本人Q卡及當日消費發票於指定櫃位，全館累滿5000送500，明年4月30日前，全館累滿5500再抽價值約250萬的「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」。

統一時代百貨台北店8日起至27日享憑紙本五倍券5000換7000優惠，含6000元無門檻、全館均可使用的抵用券，還有限量3500份的滿千抵百券，持紙本券還有限量的「3000換4000」、「1000換1200」優惠。

大葉高島屋百貨7日到26日推滿3000送3000振興優惠，加上首度祭滿3800元送價值400元點數、使用紙本券加碼贈400元購物金，首5日聯名卡友滿5000贈800，還有滿千抽iPhone手機或住宿券，為史上最高24％回饋率。美麗華百樂園在31日前祭悠遊付綁定美麗華聯名卡，單筆滿5000最高可享25％回饋。

超商篇／買儲值卡 加碼800到1800元

由於超商門市就是領券地點之一，業者最大的策略就是要讓五倍券留在店裡消費，福袋、加碼券、儲值卡或是現場折扣等各式優惠爭相出籠。

全家「真心放大福袋卡」以2200元購入即可獲得全家3000元購物金，等於現賺800元購物金，對常在超商消費的民眾頗具吸引力。另即起至11月2日，全家也推免抽籤、免綁定的「加碼券」，包括抽取式衛生紙3入200元、新品濃靜岡抹茶拿鐵6杯249元等3折起優惠。

持紙本五倍券至7-11購買「5000元振興隨取卡」或「3000元振興隨取卡」優惠組，可分別加碼1800元或800元振興優惠券，可在7-11門市、康是美、統一時代百貨、星巴克、Mister Donut等通路使用。

OK超商使用200元紙本券可購220元商品、500元紙本券可購550元商品，例如200元紙本券可換購「波的多蚵仔煎味洋芋片」1箱，500元紙本券可購「韋恩特濃咖啡24瓶」1箱。到萊爾富用紙本券消費指定滿額，再贈1倍滿額購物金，例如消費滿200元，再送200元滿額購物金，將以50元面額4張回饋。

量販超市篇／紙本享回饋 最高放大15倍

為了拉攏採購日常用品的婆媽族群，量販、超市都將振興五倍券重量級回饋壓在紙本，並祭出囊括食衣住行的大禮包或10倍券，讓五倍券價值最高放大15倍；且舉辦周年慶、美妝預購活動，還針對高單價的家電加碼猛力搶客！

全聯10月8日至12月16日憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本五倍券購買振興福利金單筆滿1000元，再消費1000元，最高回饋10％福利點，並可抽1萬振興福利金；還可獲得限量100萬份的「振興大禮包2.0版」，最高現省2.3萬元。

家樂福觀察去年不少家庭客集資梭哈三倍券買家電，今（6日）起舉辦32周年慶，11月2日前持紙本五倍券買家電滿500送500家電商品滿額抵用券。還推限量30萬本「10倍券」，持紙本券量販單筆滿1000元、超市滿500元可獲1本，總價值超過1萬元。

愛買今起至19日31周年慶，期間持5000元紙本五倍券買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電單筆滿1.5萬元，可折7000元，等於享53折；持1.5萬元紙本券買指定家電超過15萬元，送Switch或日立吸塵器1元加購券。

連鎖餐飲篇／吃壽司滿額 送抱枕贈托特包

疫情趨緩，各地逐漸放寬店內用餐的限制，為搶振興五倍券商機，連鎖餐飲不分內用或是外帶，紛紛祭出消費優惠，就是要顧客再度上門。

藏壽司各店無論外帶內用，當日單筆消費滿1200元，使用任1張數位或紙本五倍券，就能將時尚「KURA托特包」帶回家；另藏壽司也從10月15日到21日打造初秋限定的「鮪貝嚐鮮祭」。

爭鮮集團旗下爭鮮迴轉壽司、sushiplus、定食8、Magic Touch爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO等6品牌推出多重限定優惠，分為200元與500元兩種方案，如使用紙本200元折抵7盤壽司（原價210元），紙本500元折抵18盤（原價540元），還可加購限量細卷抱枕。

貳樓餐廳搭配振興券消費最高可享「4人同行，1人免費」優惠，周五（8日）加碼推出「滿千贈兩百加菜金」優惠活動，消費累加無上限；另首度串聯PChome 24h購物，延伸五倍券使用，可抽獎德國豬腳雙人同行半價優惠等。

(時報資訊)

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