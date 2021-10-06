臉書（Facebook）及旗下應用程式Instagram、WhatsApp和Messenger台灣4日深夜發生號稱「史詩級」的全球大當機。（路透） 社群網站龍頭臉書（Facebook）及旗下應用程式Instagram、WhatsApp和Messenger台灣4日深夜發生號稱「史詩級」的全球大當機。在服務中斷長達6小時後，臉書透過推特宣布，其應用程式和服務系統恢復正常。隨後，臉書執行長祖克柏為當機造成用戶不便致歉。

在臉書逐漸恢復運作後，祖克柏在其臉書首頁發布消息稱：「 Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger已經恢復連線。我為今天發生的故障道歉：我知道你們有多麼依賴我們的服務來與你們關心的人保持聯繫。」

當機事故始於美東時間正午左右，臉書隨後在另一社交平台推特上承認，「有些人在使用臉書應用程式時遇到問題」。

至於臉書掛點的原因，臉書公司工程師團隊在臉書網站上說：「我們的工程師團隊發現，協調數據處理中心之間網路流量的主幹路由器配置改變，導致出現通信中斷。這一網路流量中斷對我們數據處理中心的通訊方式產生了連帶影響，造成我們的服務停擺。」臉書還強調，公司服務中斷未導致用戶數據洩漏。

根據廣告資訊公司標準媒體指數估計，臉書在當機期間每小時損失約54萬5000萬美元（約台幣1530萬元）美國當地的廣告收入。

《紐約時報》報導，技術故障並非罕見，網站和應用程式經常會發生不同規模和持續時間的中斷，但作為全球最大的社交媒體公司，這麼多應用程式在同一時間當機是極不尋常的現象。

目前全球有超過35億人在使用臉書及旗下社交軟體進行交流和業務往來。

據悉，這次服務中斷是臉書自2019年以來發生的最嚴重當機事件，上次因為一個技術錯誤造成臉書中斷超過24個小時。

(時報資訊)