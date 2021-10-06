美國總統拜登。（中新社） 日本新首相岸田文雄走馬上任第二天，5日上午與美國總統拜登舉行電話會談，就強化美日同盟、為實現「自由開放印太」而合作達成共識。拜登也重申，尖閣諸島（釣魚台列嶼）是規定美國對日防衛義務的《美日安保條約》第五條適用對象。

這是岸田就任首相後首次與拜登通電話。岸田於會談後向媒體強調，「這成為了把美日同盟提升到新高度的重要一步」。會談持續了約20分鐘。

據岸田和白宮稱，拜登在電話會談中對岸田就任首相表示祝賀，並期待強化關係，包括推進美日澳印「四方安全對話」（Quad）。雙方還確認，美日同盟作為印太地區以及世界和平、安全與穩定基石，十分牢固。

岸田指出，拜登在承諾保衛日本安全時「特別」做出「堅定的」表述，包括堅定履行《美日安保條約》第五條。此前，多位前任美國總統都明確表示，尖閣諸島屬日本管轄，因此屬於安保條約適用範圍。中國近年加強在這一海域的活動，並頻繁地派軍艦和飛機進入日本所稱的領海範圍內，從而加深日本的憂慮。

此外，岸田表示，他與拜登一致同意密切合作，除了應對中國及朝鮮等問題以外，也將攜手解決朝鮮綁架日本人問題、以及新冠疫情、氣候變化、打造無核武的和平社會等全球規模的各類問題。美日首腦並確認，希望盡早實現面對面的峰會。

另外，岸田4日晚召開首次內閣會議，敲定基本方針，其中亦提到，將以美日同盟為基礎，推行堅定有力外交與安全政策，大力推進「自由開放的印太」構想，與此同時，針對中國，將繼續保持對話，堅持日方應有主張，強烈要求中方拿出負責任態度。

岸田5日上午也與澳洲總理莫里森舉行首次視訊會談，一致同意加強Quad合作，以實現「自由開放印太」。

針對推進海洋活動的中國，兩人強烈反對在東海和南海片面改變現狀的嘗試，以及經濟威脅。岸田還對美英澳創設印太安全聯盟「AUKUS」表示歡迎。兩人並確認將推進日澳在安全和經濟領域的合作。

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