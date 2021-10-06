2021年諾貝爾物理獎5日揭曉，由日裔美籍學者真鍋淑郎（90歲）、德國科學家哈斯曼（Klaus Hasselmann，90歲）及義大利學者帕里西（Giorgio Parisi，73歲）共享殊榮，以表彰他們在「理解複雜物理系統方面的開創性貢獻」。地球的氣候就是一個複雜系統，而前兩人的研究證明大氣二氧化碳濃度與氣候之關聯，使國際社會的目光轉向全球暖化問題。

證明二氧化碳導致氣溫升高

瑞典皇家科學院表示，真鍋淑郎和哈斯曼因「建立地球氣候的物理模型、量化其可變性並可靠地預測全球變暖」的相關研究獲獎，帕里西則「發現了從原子到行星尺度的物理系統中無序和波動的相互作用」。三人將分享1000萬瑞典克朗獎金（約台幣3184萬元），真鍋淑郎和哈斯曼共享其中一半，另一半授予帕里西。

複雜系統（complex system）具有隨機性和紊亂的特點，難以理解。地球的氣候就是對人類至關重要的複雜系統。諾貝爾官網指出，真鍋淑郎的研究展示了大氣中二氧化碳含量的增加，如何導致地球表面溫度升高。後來哈斯曼建立了一個天氣與氣候關聯的模型，證明人類活動排放的二氧化碳導致大氣溫度升高。

發現隱藏圖案 影響諸多領域

真鍋淑郎為研究地球暖化的先驅，目前在美國普林斯頓大學擔任高級氣象學專家。他1963年加入美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的地球物理流體動力學實驗室（GFDL），1967年起開始建立大氣環流的3D模型理論，被視為是新一代氣象預報，以及全球暖化模型的開端。

哈斯曼任職於漢堡馬克斯．普朗克氣象研究所（MPIM），是歐洲氣候論壇（現已成為「全球氣候論壇」）的創始人。

他在海洋學、氣象學、氣候領域以及近年來在氣候變化，都是創造性人物，為聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）的科學評估報告做出了重大貢獻。

帕里西現為羅馬大學教授，他在無序的複雜材料中發現了隱藏圖案，成為對複雜系統理論最重要的貢獻之一。該發現使理解和描述許多不同的、顯然完全隨機的材料和現象成為可能，在物理、數學、生物學、神經科學和機器學習等諸多領域影響深遠。

(時報資訊)