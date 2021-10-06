不用掛牌且免駕照的電動自行車全台數目超過50萬輛，惟去年騎電動自行車死傷人數逾千人，安全令人擔憂，金管會正擬具《強制汽車責任保險法》部分條文修正草案，將電動自行車納入強制責任車險，如果電動自行車發生事故，後座所載的乘客或被撞的受害人，因此傷亡，都可以迅速獲得醫療給付等基本保障。

金管會表示，該法是為配合立法院交通委員會於今年5月5日審查完成《道路交通管理處罰條例》修正草案第69條之1第4項「微型電動二輪車所有人應依《強制汽車責任保險法》規定，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照」的規定。

為了使因微型電動二輪車（電動自行車）事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，因此增訂將微型電動二輪車視為《強制汽車責任保險法》所稱的汽車，納入強制汽車責任險的承保範圍。

金管會保險局主祕蔡火炎表示，目前全台電動自行車估計有50多萬輛，初步規畫的電動自行車強制車險為多年期的保單，保費未來待產險公司精算，未來將送行政院，再由立法院審議後實施。

根據金管會所擬具條文修正草案，修正重點還包括：未依該法規定投保的舉發方式，除現行攔檢稽查舉發外，還增加了，公路監理機關或警察機關對於違反《道路交通管理處罰條例》的行為人予以處罰時，可併同舉發。

另外，如果投保義務人於保險屆滿逾六個月，仍未依規定再投保，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

(時報資訊)