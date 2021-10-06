台灣生育率直直落，星展集團資深經濟學家馬鐵英提出示警，即便去年以來台灣經濟成長頗高，但長期來看，高房價、年輕人失業、薪資停滯等結構性問題並未改善，反倒隨結婚與出生人數降至新低，台灣人口陷入負成長，已為長期經濟成長增添變數。

對於年輕人不婚不生原因之一的房價，馬鐵英認為，台灣房價所得比持續惡化，即便央行已經採取多波選擇性信用管制措施，但台灣房價所得比飆高，高於國際多座城市，推估央行對房價管制還會有進一步措施。

馬鐵英表示，台灣房價已經連2季成長約達10％，超過名目GDP增幅，央行現階段應會採取針對性措施，也就是選擇性信用管制，至於升息打房的手段，考量就業市場不佳，應會等到就業環境復甦後，才考慮升息。

馬鐵英分析，相較於其他國家，台灣央行現階段欠缺的貨幣政策正常化條件，最主要還是在失業率，目前為4.1％，高於疫情前3.7％水準，且疫情造成服務業大受影響，製造業與服務業間復甦不均，目前依舊無解。

馬鐵英認為，央行升息的時間點應會落在明年第4季，但若台灣疫情控制得宜，內需消費順利復甦，明年上半年就業恢復、失業率回到疫情前水準，提前升息的機率就會增加，甚至提前到明年第3季、第2季都有可能。

另就全球股市近來波動加劇，國泰金控總經理李長庚昨參加「世界投資者聯合論壇」時表示，眼前有4大投資機會，包括國際政經變化、通膨、利率以及美元走勢，當前的投資機會，也可能帶來風險；李長庚強烈建議，不要過度相信短期、無風險、高報酬的片面說詞，投資應秉持「提升專業、耐心等待」心法。

(時報資訊)