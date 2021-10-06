警戒降級引爆疫後購車潮，但現在下訂，得要有「等」的準備！以南陽實業為例，今年陸續導入現代汽車KONA N Line、KONA EV純電動車跟SANTA FE柴油車款，引發熱烈迴響，不過進口車卡在原廠生產排程拉長，就算訂單再滿也難馬上交車，至少等上2個月。

疫情受控加上疫苗施打率提升，近月車市明顯回溫。9月新車掛牌4.1萬輛、累積前9月掛牌33.4萬輛，年成長2.6％，其中南陽實業代理的現代汽車掛牌9189台，年成長17.9％，在所有非豪華車品牌中，成長幅度居冠。

南陽今年配合現代原廠步調，持續導入各式特色車款，藉此強化進口車銷售力道，上半年有N Brand首款進軍台灣市場作品-KONA N Line，主打「性能控」車迷，在現今休旅車當道下更為凸顯特色，頗受年輕世代喜愛。

南陽也在今年中發表以全新第三代底盤平台打造的HYUNDAI The New SANTA FE，其中新世代柴油引擎與全新8DCT濕式雙離合自手排變速系統均是首次導入。另外還有在台首款純電動跑旅HYUNDAI KONA Electric。

南陽實業指出，這些進口車款均具特色，推出後詢問度居高不下，不過疫情讓全球供應鏈大亂，晶片荒更成為車廠棘手難題，讓原廠生產排程被迫拉長，南陽雖盡力爭取，也只能將等待期盡量壓縮在2個月上下。

相較於進口車缺車，國產車因去年就提前把晶片零件備足，生產穩定許多，南陽兩款國產主力，包括休旅家族最新成員All New VENUE及三噸半級銷售冠軍，有「柴油小霸王」稱號的PORTER Pro均開出銷售紅盤。

南陽實業分析，國產車備貨穩定，對於後疫情時代想買車的民眾，「免等待」成為最大誘因，如今疫情受控、本月五倍券上路，南陽也配合推出加送高級隔熱紙，或加贈最高12萬元購車優惠，看好國產車銷售表現。

(時報資訊)