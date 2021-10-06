2021美國商機日5日於台北國際會議中心舉辦，美國新墨西哥州商務發展廳廳長Alicia J. Keyes與我國經濟部國貿局局長江文若，透過視訊進行MOU（合作備忘錄）簽署。新墨西哥州與台灣未來將積極促成貿易、投資擴展及產業合作，協助在彼此市場的布局，串聯雙邊貿易與投資機會。

拜登政府2兆美元大基建、半導體520億美元補助計畫，以及7月底通過包括電動車基礎建設的5,500億美元法案，顯示美國欲振興經濟並將重點產業拉回其主場的決心。近期公布政府單位採購須有六成以上Made in USA之政策，更讓許多企業急著調整布局。全球供應鏈重組風起雲湧，企業變通要快，才能在這場生存之戰中勝出。

美國新墨西哥州台北辦事處於今年3月成立，積極協助台廠前去投資。該辦事處代表陳怡辰表示，台商到新州設廠如火如荼進行中，已有多間公司在當地設廠，近日更有能源、光電、伺服器等大廠赴新州考察，預估落腳當地的可能性極高。新州尤其適合發展半導體及電動車供應鏈，州政府祭出優渥的獎勵補助，並創造友善投資環境。新墨西哥州是能源供應大州，全美排名第四，氣候穩定，在勞力與土地成本、水電費用、稅制、獎勵投資補助上，皆極具優勢。半導體相關供應商於新州設廠，當日貨運可達亞利桑那州（有台積電、恩智浦、三星、英特爾）及德州（有英飛凌、恩智浦、三星、德州儀器），能就近服務客戶。

此外，I10、I40以及I25公路分別東西、南北向貫穿新州，亞利桑那州多間電動車大廠，亦在當日貨運可達的範圍，而Tesla正規劃德州新廠，新州位居電動車供應鏈之要塞，重要性大增。新州聖特雷莎城經I25公路往南僅需30分鐘，即可抵達墨西哥科技重鎮華雷茲。有科技業者考慮在新州建置SMT產線，將半成品運至墨西哥廠進行組裝，也是一項選擇。

對深度布局北美的企業而言，赴美設廠能貼近市場，在服務上也更具彈性，新墨西哥州具備天時與地利，將與一流的台灣企業，一起搭上此班經濟復甦列車。

(時報資訊)