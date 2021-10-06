支持政府節能政策，眾多服務業積極推動降低能耗，減少電力成本的支出，面對降低能耗的速度趕不上電費成本的增加，節能專家康普艾推出的節能智慧監控，協助服務業導入能源管理系統，透過節能智慧監控系統，達到節能減碳的效益。

與政府齊心節能，各縣市政府鼓勵轄內服務業之空調設備建置能源管理系統，提供補助資源，達到推廣服務業節能成效。以新北市為例，近期推出的服務業空調設備導入能源管理系統補助辦法，範疇除了空調設備，也將照明、水泵、電梯等設備納入補助。

康普艾公司指出，為使服務業公用系統運轉最佳化，最佳的做法是將現有耗能較大設備，例如空調系統、排風機、電梯、泵浦做盤點，找出能源浪費部分再進行調整改善策略。

康普艾這項節能改善的建議與作法，在邱文禮總經理、王茂榮老師、鍾榮中老師的訪視輔導下，多年來成功協助服務業進行節能改善的任務，造福了無數企業。

康普艾除了初步的調整改善策略，其次就是導入C-BEMS智慧節能監控系統，記錄所有能耗的即時性及能源流向，透過智慧控制合理啟停或變頻運轉設定，取得每台設備之單位能耗、效率數值，作為後續更換設備的依據。

透過這兩個改善方案，讓系統已接近最適化，為了更節能，最後步驟是評估汰換耗能較高、效率較低的動力設備，節能才算是進入最佳化。

「節能不是以換新設備為手段，應以改善現況為基石。」邱文禮認為，現有服務業或設備商進行節能的方式，都是以更換新設備為主，造成未控管的能源浪費。

康普艾配合各縣市政府推動節能，在今年度已成功為社區大樓進行安裝智慧電表補助申請裝設，未來也將協助服務業進行能源管理系統的申設。

更多節能資訊可上網（www.compresses.com.tw）查詢。洽詢電話：（02）2601-6589。

(時報資訊)