成大醫學院9月29日宣布成立醫學影像中心，擘劃3D醫學影像基礎研究目標。成大醫學院醫學影像中心結合面板大廠群創光電裸視3D前瞻顯示技術，希望開發3D重建影像軟體，提升3D影像重建時與原始切割影像的吻合度與切割準確度。

成大醫學院醫學影像中心由成大醫學院院長沈延盛，與群創光電總經理楊柱祥代表合作雙方，在副總統賴清德、台南市副市長戴謙、成大校長蘇慧貞、副校長賴明德、成大醫學院外科學科主任曾堯麟、南科管理局局長蘇振綱、工業局副組長呂正欽共同見證下，舉行揭牌儀式。

沈延盛院長認為，醫學影像中心開啟3D醫學影像跨界研究先河，醫界與科技業強強聯手，意義重大。大量、各式各樣的影像重建，讓醫生在類比環境練習技術，提高準確性和安全性，達到精準手術預測。

成大醫學院胸腔外科主任曾堯麟指出，近年來隨著電腦斷層技術的進步以及低劑量肺部CT的推廣，愈來愈多沒有任何臨床症狀的肺部微小的肺結節被發現。這些肺結節有一定的比例是早期肺癌以及與其相關的病變，位置精準的手術切除範圍，無論是在診斷或是治療都有很重要的角色。成大胸腔外科致力於發展微創精準肺部手術，特別是單孔胸腔鏡複雜性肺節及亞肺節切除手術，此技術目前獨步於國內及亞太國家，吸引國內外胸外醫師手術觀摩，學習及交流。

成大醫學院積極布局前瞻顯示科技於醫療教學領域，去年6月沈延盛院長建置人工智慧虛擬實境教室，結合AR、VR、MR技術於教學中。近年來由於大體老師難以取得，加以虛擬實境（AR／VR）技術的蓬勃發展，人體影像解剖桌、虛擬實際手術模擬等教學系統相繼推出，不僅以立體方式呈現原本複雜的解剖構造，允許學生由各個角度，學習特定構造之位置及走向，同時也可模擬手術及侵入性治療的過程，為醫學教育奠定更好的基礎。

(時報資訊)