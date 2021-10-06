近期供應鏈瓶頸造成全球成本高漲，通膨增溫成現在進行式，高通膨現象很可能持續到2022年。鋒裕匯理投信認為，實質資產投資策略聚焦與通膨連動性較高的產業，具抗通膨效益，更能掌握通膨環境下的投資機會。

實質資產涵蓋如房地產、公用事業、基礎建設、商品、原物料，今年來表現突出的原因之一，在於歐、美、中國積極翻新基礎建設、發展綠能及電動車成長的長線趨勢。以實質資產中的原物料產業為例，在傳輸或存儲綠能時，銅、鋁、鋰等金屬原物料中扮演重要角色，可望受惠此波綠色能源風潮，有利礦產價格及公司股價長線表現。

而通膨與實質資產產業表現，息息相關。根據歷史資料，觀察2008年11月～2013年6月（55個月），實質資產表現漲幅達189％，高於全球股票的83％。進一步檢視2018年11月至2021年8月（33個月），通膨預期再次攀升期間，不過此次實質資產漲幅約36％，小於全球股票的53％，預期後市仍有上漲潛力。

展望後市，鋒裕匯理資產管理預估，2021年全球通膨將落於高度通膨區間（3～6％），進入2022及2023年後逐漸回到正常偏高通膨區間（2～3％），整體來說，近年將會處通膨相對較高環境。

現階段的通貨膨脹主要在反應供應鏈瓶頸、更高的能源與食物價格，此被市場認為是暫時性因素，但須留意另一個較長期通貨膨脹風險在於勞動力市場，若價格持續上漲，那麼消費者也可能會調升預期，導致要求更高的工資增長，如有此現象，較高的通膨現象將可能較市場預期更為持久。

若想要掌握通膨增溫時期的投資機會，可留意受惠此趨勢的實質資產的相關資產。其中，鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 的顧問團隊為全球規模最大多重資產管理團隊之一，管理規模達3,600億美元 ，投資團隊成員平均擁有21年產業經驗，元老級資歷，投資實力值得信賴。

(時報資訊)