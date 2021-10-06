近年來全市場波動加大，股市表現較以往更難預料，ETF指數型投資工具多採取追蹤指數、投資一籃子股票有效分散個股波動風險，加上持股透明且交易成本低，使這類「被動投資」近年來成了國人投資風潮，更極受存股族青睞。但國內ETF掛牌檔數逾200檔，面對這麼多檔投資人該如何入手？

法人認為，金融市場偶有黑天鵝事件，且這樣的頻率近年來似乎越來越高，去年以來引爆的新冠疫情即是其一，一般投資者尤其是沒時間看盤的族群，要避開這類難預測的風險，建議以市值型ETF為投資首選，不用選股也不用選時機，只要定期定額持續買進就有不錯獲利。

市值型的股票ETF是持有市值排名較高的股票，目前台灣有兩大規模最大的市值型ETF，包括元大台灣50 ETF（0050）、國泰台灣5G+ ETF（00881），0050追蹤的是台灣台股市值前50大的上市公司，00881則是投資台灣最具競爭力的科技業，為科技市值型ETF的代表。

法人觀察，00881自去年底上市以來快速躍升為國內掛牌規模最大的科技主題ETF，迄今規模逾362.5億元，穩居科技市值型ETF之冠軍寶座。觀察今年來報酬表現，截止10/1，00881含息報酬率達13.1％，表現較0050的11.9％來得佳，更完勝大盤上漲12.5％。主要因00881除了鎖定台灣5G供應鏈在全球的關鍵布局與商機外，持股也涵蓋半導體、電動車等供應鏈投資機會，也因此表現更勝單純布局市值大的ETF。

不過像這類市值型的台股ETF，建議以長線布局的角度投入，以定期定額投資入市，逢低持續扣款，長線有望換取更佳的報酬收益。由於上述提到的ETF有些成立時間尚未超過一年，若個別以其追蹤的指數來看，近5年多來，若定期定額投入00881追蹤的「臺灣5G+通訊指數」，至今報酬率達99.3％、漲幅近乎翻一倍，投資台灣50指數則有84.1％報酬，這樣的投資成果都勝過大盤的77％，顯示市值型ETF確實有其投資魅力，定期定額長線布局更是存股族投資上不可忽略的好選擇。

(時報資訊)