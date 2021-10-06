美國、歐元區、英國及日本央行示警，全球產業面臨的供應鏈瓶頸加上原物料短缺，憂心通膨居高不下，考驗聯準會（Fed）刺激經濟的決心。疫情後生活形態轉變，該如何布局？華南永昌投信認為經濟前景仍取決於疫情發展的進程，尤其是身處於微利、通膨與波動大的市場環境下，投資要掌握成長趨勢，就從資產配置開始規劃攻守兼備的策略，在這樣的情況下，想要穩健累積財富，就得突破傳統收益來源及思維，除了要更加敏銳掌握趨勢外，也要增加投資的韌性，以確保資產配置能更有彈性地反映這些趨勢結構轉變。

通膨升溫對投資反而是正向訊號，只要經濟持續增長，對風險性資產就是有利。即使大家擔心通膨過熱的階段，像大宗商品（原物料）、不動產投資信託（REITs）等都還是能取得較佳的投資回報，可見通膨升溫不是行情終結，反而是投資的開始。

在通膨前景存在不確定性及經濟持續重啟之際，債息收益有限，高現金殖利率股票蔚為投資人理財工具以爭取較高收益，抗通膨概念的實質資產具備保值的特性是未來通膨環境下的投資主軸。華南永昌實質豐收組合基金以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，聚焦股利率4～7％的REITs ETF、高股息ETF及特別股ETF，透過攻守兼備的策略瞄準「實質資產」及「高息資產」，追求穩健報酬與平衡波動。

尤其看好新型態REITs2.0的投資機會，優選具產業成長潛力的優質標的，兼顧收息與資本利得契機，以替投資人創造月月穩健收息。舉例來說，新科技、新需求帶動新型態REITs快速成長，帶動5G商機及基地台、電塔等基礎建設需求，加上疫情影響人們的生活型態與消費型態加速改變，網路消費崛起，帶動雲端運算數據中心到倉儲物流需求的升級，以及近幾年高齡、少子化的人口結構改變，推升醫療照護的消費模式，強勁需求有利推升租金上揚，帶來相關行業投資機會，而REITs現金流主要來自不動產的租金收入，相較其他資產，往往能隨物價反映調整租金，同時不動產價值長期具有增值效益，兼具穩定現金流與資產利得的特性，在投資的領域上面可以作為配置裡面的一環。

(時報資訊)