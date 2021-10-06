高收益債券基金一直是國人青睞的基金類型，主因其「高收益」的魅力遠超過其他債券基金，因此買氣居高不下。不過，高收益債券基金為何能有較高收益？如何評估可能投資風險？適當的投資策略與配置為何？你適合高收益債券基金嗎？這些都是投資人投資前應先了解與建立的投資觀念，金融業者和投資人應共同努力做好各項金融商品投資前的評估，讓投資人找到「速配」的基金，也讓各項金融商品發揮其投資優勢。

許多人偏好高配息的高收益債券基金，卻常忽略了配息有沒有侵蝕到本金而影響到基金總報酬表現，忘了高配息不等於高報酬！因此投資人不應將高配息視為選擇高收益債券基金的首要條件，而是應該先了解高收益債券基金配息來源、投資風險，才是正確的投資之道。

高收益債券基金因為投資的債券評級較低，而可望享有較高的收益率，這些賺取來的收益可以依基金的配息政策在固定的期間，如每月或每季，配發給投資人；也可以將配息滾入再投資，端看投資人需求而定，絕非配息基金才是首選。

尤其高配息更不等於高報酬，萬一基金淨值下跌超過配息率，投資人即便有息入袋，帳上的基金出現虧損，總報酬還是可能呈現負值。因此投資人應以基金的淨值漲跌加上配息率來看基金的總報酬，不應單把配息率當成報酬率。

投資人與其追求高配息率，其實更應該了解「配息是否來自本金」。目前市面上基金配息可能影響本金大致上有兩種情況，一是採固定配息的基金在利息收入或資本利得減少下，為了維持承諾的固定配息率，就會將本金拿來配息；二是配息同時未扣除應支付的相關費用，最終就會用到本金支應相關費用。

另外，萬一配息級別基金配出的收益為外幣，則還必須面對匯率變動風險或銀行另收配息匯款費用，因此投資人實際領到的息收會更少；加上高收益債券基金配息並非固定，因此投資人不應把高收益債券基金視為定存商品或是年金保險。尤其高收益債券基金和景氣連動性高，和股票一樣會隨市場起伏，會隨市場供需、利率升降、債券信評等多重因素波動，因此投資高收益債券基金絕對不等同定存，更不能只看配息，應將其市場價格變化一起納入總報酬來看。

鑑於高收益債券基金因為投資信評未達投資等級的債券，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，這類基金並不適合無法承擔相關風險之投資人，因此投信投顧公會將這些風險提示納入自律規範中，銷售此類基金的業者均會在公開說明書或投資人須知中說明。

為了避免投資人陷入配息基金的迷思以及後續可能引發的投資糾紛，目前境內外基金配息來源涉及本金時，依規定必須在基金名稱後方以粗體或顯著顏色之字體揭示「基金之配息來源可能為本金」等文字；如果基金配息前未先扣除相關費用時，也應揭示「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」等警語。投資人對這些立意良善的警語應多加重視，以免自身權益受損。

(時報資訊)