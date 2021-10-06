近期市場仍有不少雜音，但在經濟復甦前景並未改變，高收益債企業的獲利成長動能猶存，且槓桿率走降，及信用利差仍具收斂空間可期，後續表現仍不看淡，面對未來利率上行環境，投信建議同樣具高息優勢，但存續期間較短、防禦能力較高的優先順位高收益債，一舉兼顧風險與報酬，有利布局優高收債基金。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，大陸恒大集團違約疑慮，影響範圍僅限地產為主的亞高收債，不論美高收益債或投資級債均未明顯影響。現階段景氣擴張期，高收債發債企業淨利持續成長、槓桿比率走降，企業營運穩定，償債基本上無虞，且美元高收益債違約名目總額與違約發行人總數，均創金融海嘯以來新低，基本面穩健仍有助支持優高收債表現。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧表示，美國經濟復甦放緩，變種病毒擴散，勞動數據波動大的隱憂，使高收債市震盪，卻也創造逢低承接機會。但通膨及美債殖利率走升風險，建議配置短天期存續期、有擔保抵押的美國高收益債，防止違約風險對投資部位的衝擊。

分析美國優先高收債具五大利基優勢，包括美債殖利率維持在低檔水準的利率風險仍低、信用風險低有利債券利差收窄、美國基本面穩健使企業獲利與償債能力改善、分析師預期今年美高收債違約率仍維持在低位、擔保高收益債夏普值與抗跌能力均優於美高收。

李運婷認為，現階段優先順位高收債殖利率近4.9％，較一般全球高收益債略高，存續期間也更短，年化波動度更低，面對利率風險抵禦能力更佳，提供顧及收益又掌握景氣復甦行情。

(時報資訊)