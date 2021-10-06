今年來印度IPO市場熱潮不斷，科技新創公司如Paytm和Zomato皆創下市值逾10億美元紀錄，根據高盛報告統計，印度新創公司2021年以來已經累積籌資超過100億美元，超越過去三年的總和，替印度股市增添大把柴火，預估印度股市規模有機會在三年內突破5兆美元，成為全球第五大股市，有利布局印度基金搶一波行情。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據來到133.5，連續多個月位於「加碼債券部位」區間。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市牛市尚未結束，因強勁的財政支援、具體的宏觀計畫、大規模的IPO熱潮，及疫苗接種不斷推進，支撐國內外投資者情緒。

法人指出，印度正處於新一波資本支出循環，強化經濟成長效應，今年稅收優於預算規劃，也讓政府有空間增加投資性財政支出，有助股市吸金，提供後市動能。可關注與消費旺季相關的內需相關股，如消費、金融，及工業及水泥原物料中長期展望仍佳，逢低亦可布局。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，印度景氣回升大方向不變，第二季經濟擴張20.1％，創歷史新高紀錄，股市維持在歷史高點，長期高成長投資價值浮現，建議業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，及跌深且業績能見度高的景氣循環股。瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣認為，印度第二季稅收成長83％，不僅大幅優於市場跟政府預期，也再創新高紀錄，減輕政府償債壓力。印度央行將全年CPI年增率上調至5.7％，但仍須留意通膨是否獲控，及稅收來源穩定度。

(時報資訊)