時序進入10月，根據統計資料顯示，近十年每年10月全球主要股市平均表現，巴西以3.81％表現最佳，印度3.15％居次，其他依序為香港2.86％，菲律賓2.67％、印尼2.41％、日本2.38％等，整體而言，新興國家優於成熟國家，市場法人表示，全球股市現階段處於高檔區間，投資策略應該注重「趨吉避凶」的原則，建議可留意印巴雙星與東協股市的投資機會。

群益投信表示，新興國家財政體質亦有改善，有助對抗外部環境變動，因此後市表現仍未看淡。中長期來看，新興亞股在經濟成長態勢未變，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。新興亞洲前景穩定，印度新政改革及東協經濟共同體效應，題材豐富。中長期來看都具投資優勢，建議投資人可利用基金定期定額的方式布局印度、東協基金。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度在資金追捧下，成了今年來表現最好的主要新興股市，累積漲幅達到24.42％，已超越去年全年17.17％，現階段全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多，但就整體基金而言，後續仍有加碼空間，資金動能猶存。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度疫情在疫苗陸續施打與分配下，已逐漸看到防疫成效，不僅各產業負面影響較第一波疫情更小，景氣回升的大方向不變，7月製造業PMI跳增至55.3、重返擴張領域，反映海內外需求激增，印度股市因此得以跟隨國際股市維持在歷史高點。

印度自去年4月谷底以來，因外資大舉買超而逐步獲得市場資金認同，今年以來累計買超持續為新興市場最高，在資金寬鬆與政策支持之下，經濟也可望在疫情後逐步好轉。

印度今年第二季企業財報持續享有低基期優勢而大幅成長，市場預期雖高但整體表現至今也大多在預期之上，確立企業獲利復甦方向不變；隨著全球防疫經驗累積、疫苗陸續到位，市場焦點遲早會回到解封後的經濟成長；印度股市長期高成長的投資價值，企業財報也持續展現經營韌性，不難看出印度本土資金在指數高檔仍站在買方的原因。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協市場基本面穩健，深具長線成長潛力，操作策略上仍須留意匯率變動、外資動向等等，東協國家就中長期而言，在可預見的未來即可開始施打疫苗，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，如此一來，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情。

(時報資訊)