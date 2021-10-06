全球資金夜未眠，主要央行仍是「鷹皮鴿骨」，受到變種病毒不確定性，供應鏈斷料等灰犀牛事件頻傳影響，使得經濟成長復甦趨緩，通膨居高不下，政策性支持不間斷，日盛投信建議，第四季進入傳統消費旺季，投資布局聚焦「SET三大主軸投資」，搶下投資決勝點。

日盛投信投資研究團隊表示，第四季資產配置仍將呈現股優於債的行情，「SET」三大主軸，即政策支持（Support）、股（Equity）優於債、科技產業旺季（Tech），可望促使台、美、陸高科技股再下一城，即布局聚焦台股、A股及智能車基金。

日盛投信投資研究團隊指出，台股企業獲利自2020年4月底開始步入上修循環，預估2021年企業獲利年增率可望超過50％，今年上半年台股獲利約1.98兆元，創歷年同期新高，預估2021全年獲利可望接近4兆元。

日盛投信投資研究團隊指出，台股預估本益比回落至近14倍，處於五年平均以下，凸顯未來投資價值。第四季在電子旺季到來、政府即將推出振興方案，將支撐台股大盤走勢。且台股2021、2022年殖利率約為3.9％，優於陸、日、韓等股市，續吸引資金卡位布局。

大陸人行7月中全面降準，釋放人民幣1兆元資金，變種病毒蔓延擴大經濟下行壓力，市場認為第四季再度降準機率高。

財政政策的上半年政府發債和財政支出進度偏慢，形成階段性資金沉澱，下半年具進一步擴張的空間，即寬財政、穩貨幣將是下半年政策主軸。且北京證券交易所設立、行業估值與指數估值偏低，延續A股牛市盛宴。

日盛投信投資研究團隊認為，中美政策扶持抗暖化產業，智能車趨勢加速成形政策方向，目前全球電動車滲透率不到5％，各國強力推動發展下，高盛上修全球電動車產量與滲透率，預計2040年電動車銷量將高達7,400萬輛，全球滲透率突破50％。

隨ADAS滲透率提高和規格升級，花旗認為先進駕駛輔助系統（ADAS）總市場規模，2025年達310億美元，自駕必將成風潮。

(時報資訊)