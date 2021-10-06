近期大陸恒大與限電事件雙重影響，能源價格飆升，拖累全球股市表現，除了亞股拉回修正，近兩日歐美股市也難敵消息面影響。

　法人認為，隨中美關係逐漸改善，成熟國家G20高峰會於羅馬登場，全球股票將由科技類股領軍向上，加上大陸A股超跌投資價值已浮現，預計第四季至明年第一季「雙A」的A股及AI具表現空間，建議逢低加碼雙A新概念相關基金。

　根據投信投顧公會分類，截至9月底，過去六個月全球股票基金以富蘭克林華美新世界股票基金表現最佳，累計六個月報酬率達21.74％，因看好科技、亞洲與大陸市場表現，布局科技資訊、工業、消費復甦概念與航運等主要產業，報酬遠勝60檔全球股票平均3.53％。

　同期間投資AI新科技的基金也有近11％表現，同樣勝同類型平均3.53％，凸顯掌握新科技趨勢與區域的重要。

　銀行財管處表示，科技股的強大獲利成長性及創新能力，再加上疫情後改變人類生活習慣，大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合，科技將持續成為推動經濟活動的主軸，也是投資上不可或缺的股票型類別之一。

　法人分析，展望未來投資趨勢，貼近疫後便利新生活需求，聚焦三大主軸的智慧交通、生技醫療、衛星物聯網，及二大類股的新能源、新能源車（自動駕駛ADAS）類，串聯AI新科技發展趨勢。全球2025年預估發射的中、低軌道衛星將達10萬顆，為目前數量的五至十倍以上。

　資產管理業者認為，大陸基本面並不看壞，短線消息紛雜難免波動，中美貿易關係轉偏樂觀發展，提振投資信心，加上A股超跌、外資回流匯入帶動，可望出現反彈，預期第四季將具表現空間。

　綜合來看，第四季隨美國縮減購債計畫，市場波動加大，法人建議，利用A股加上AI新科技基金長期布局，藉由專業研究團隊，掌握市場脈動與產業配置，有利同時掌握A股和AI科技產業長期發展新方向與趨勢。

(時報資訊)

#A股 #AI #亞股 #美國 #縮減購債

主要市場指數

紐約道瓊
34314.67 +311.75(0.92%)
05:04
S&P500
4345.72 +45.26(1.05%)
05:04
Nasdaq
14433.83 +178.35(1.25%)
05:16
費半指數
3227.25 +47.20(1.48%)
05:16
日經225
28165.45 +343.33(1.23%)
08:46
南韓KOSPI
2991.46 +29.29(0.99%)
08:46
香港恆生
24104.15 +67.78(0.28%)
10/05
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7077.10 +66.09(0.94%)
10/05
法國CAC
6576.28 +98.62(1.52%)
00:05
德國DAX
15194.49 +157.94(1.05%)
10/05

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