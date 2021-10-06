近期大陸恒大與限電事件雙重影響，能源價格飆升，拖累全球股市表現，除了亞股拉回修正，近兩日歐美股市也難敵消息面影響。

法人認為，隨中美關係逐漸改善，成熟國家G20高峰會於羅馬登場，全球股票將由科技類股領軍向上，加上大陸A股超跌投資價值已浮現，預計第四季至明年第一季「雙A」的A股及AI具表現空間，建議逢低加碼雙A新概念相關基金。

根據投信投顧公會分類，截至9月底，過去六個月全球股票基金以富蘭克林華美新世界股票基金表現最佳，累計六個月報酬率達21.74％，因看好科技、亞洲與大陸市場表現，布局科技資訊、工業、消費復甦概念與航運等主要產業，報酬遠勝60檔全球股票平均3.53％。

同期間投資AI新科技的基金也有近11％表現，同樣勝同類型平均3.53％，凸顯掌握新科技趨勢與區域的重要。

銀行財管處表示，科技股的強大獲利成長性及創新能力，再加上疫情後改變人類生活習慣，大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合，科技將持續成為推動經濟活動的主軸，也是投資上不可或缺的股票型類別之一。

法人分析，展望未來投資趨勢，貼近疫後便利新生活需求，聚焦三大主軸的智慧交通、生技醫療、衛星物聯網，及二大類股的新能源、新能源車（自動駕駛ADAS）類，串聯AI新科技發展趨勢。全球2025年預估發射的中、低軌道衛星將達10萬顆，為目前數量的五至十倍以上。

資產管理業者認為，大陸基本面並不看壞，短線消息紛雜難免波動，中美貿易關係轉偏樂觀發展，提振投資信心，加上A股超跌、外資回流匯入帶動，可望出現反彈，預期第四季將具表現空間。

綜合來看，第四季隨美國縮減購債計畫，市場波動加大，法人建議，利用A股加上AI新科技基金長期布局，藉由專業研究團隊，掌握市場脈動與產業配置，有利同時掌握A股和AI科技產業長期發展新方向與趨勢。

(時報資訊)