9月以來全球市場大震盪，同期間仍有不少股票基金相對抗跌，統計顯示，投信發行的股票基金與股票組合基金中，有九檔基金力守正報酬，主要集中在天然資源、陸股與大中華，以及俄羅斯、越南等單一國家。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，大陸股市在全球出現修正時，走勢反而相對抗跌，雖然在監管政策等影響下，導致投資人對股市展望較有疑慮，整體而言，預期今年A股將走結構性行情，且隨著市場利空逐步消化，中國股市出現築底反彈走勢，第四季市場風格將轉趨大型股及跌深的大消費類股。

許智洋強調，由於今年來表現較突出的中小型股中，周期性產業如工業、原物料等占比較高，第二季受惠於景氣復甦的反彈即將達到滿足點，預期資金將開始轉向大型股，其中先前面臨高估值及監管問題導致股價修正的消費產業，較有反彈機會。

大陸9月官方製造業PMI降至49.6，低於上月0.5，不及市場預期，為19個月來首見落於榮枯線50下，且從各分項來看，不論訂單、生產、採購等生產經營指標也持續下降，僅有價格指數繼續升高，不過隨著四季傳統旺季來臨，大陸股市在回檔整理後更具投資吸引力，有望上演第四季的旺季行情。

統計自2005年以來，滬深300指數於歷年10月至12月期間，各月平均報酬率落在1.1％至4.8％，顯見出目前正是布局A股的買點。

投顧業者指出，隨著邁向碳中和已經是全世界目前共同的願景，身為世界最大的石油、天然氣和原物料生產國之一，俄羅斯將在能源轉換的過程中扮演重要的角色。也因此這波全球股市修正下，原物料與俄羅斯基金表現相對出色。

(時報資訊)