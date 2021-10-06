目前總體經濟及資金面仍趨正向，投信法人指出，在疫情變化上，隨著全球疫苗施打率的上升，有助減緩重症及死亡率，促進經濟活動正常化，加上全球政府刺激經濟方式從貨幣政策轉向財政政策，將帶動基本面持續回溫，2022上半年以前景氣無須太過悲觀，預期台股拉回仍提供良好的買點。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股基本面持續穩健，科技股第三季法說會展望不差，科技業並無激烈供過於求與庫存調整問題，意味供需並無明顯惡化跡象，2021年台股企業預估獲利年增率上修到35～45％，明顯優於年初預估，已有券商預估2022年台股企業獲利年增率至少持平，為台股下檔提供良好支撐。

類股操作上，可著重第三季財報佳、基期不高或法人相對持股較低族群，短線科技股將優於傳產股表現，看好汽車、車電供應鏈、伺服器供應鏈，以及半導體供應鏈。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現，半導體、電子零組件、光電等企業，營收獲利都較去年同期大幅成長，吸引投資人青睞。

曾萬勝指出，隨著疫苗大量施打，經濟復甦動能逐漸轉強，全球將迎接40年來最大的需求爆發潮，包括短期的供應鏈庫存回補、中期的財政擴張措施、長期的數位升級需求，將同時嘉惠台灣出口製造業與全球創新科技產業，業績具爆發潛力。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，台股延續震盪格局，具備題材與基本面的個股，於盤勢震盪後，仍然有機會再表現。由於歐、美等消費市場逐步解封，加上返校潮、感恩節、耶誕節等傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台灣上市櫃公司獲利將再創歷史新高。指數在晶圓代工漲價及iPhone出貨等消息激勵下，有機會逐步墊高。

(時報資訊)