台股基金近三個月即使整體規模小幅下滑，但定期定額人數、扣款金額與筆數都持續穩定成長，不論台股加權指數逼近萬八或是跌破萬七，都不見大量贖回。投信業者表示，今年境內外基金中定期定額的人氣均集中在台股基金，尤其指數高檔震盪期間，選股難度增加迫使不少股市投資人也轉向定期定額投資台股基金，因此買氣居高不下。

台股基金堪稱今年國內定期定額人氣最高的標的。根據統計，今年以來投信發行的所有基金中，定期定額扣款金額成長前十強基金，全部由台股基金包辦，可見市場對於台股中長線多樂觀看待，且認同定期定額方式較能掌握台股長線行情。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，全球經濟數據呈現穩定復甦、資金環境寬鬆，有利於全球股市盤勢緩步走揚，也有助於維繫台股樂觀的投資氣氛。指數反彈千點以上，進入高檔區間震盪，選股須尋找未來營運仍可成長的族群，例如車用電子半導體、台積電成長效應下的IP與半導體設備族群、具備節能的電子紙產業、Miniled在面板的應用、以及高速傳輸族群。

投信法人分析，回顧上次貨幣量化寬鬆後，聯準會開始減少購債與升息的歷程，可以發現，在宣布開始購債前，市場就開始震盪，等到聯準會真的宣布減少購債規模時，市場又產生短暫的震盪。元大投信建議投資人可以回歸到經濟成長基本面來判斷。

股市是國家經濟的櫥窗，因此長期投資還是需要以基本面為主要判斷依據，綜觀台灣今年的經濟成長，在出口及投資動能超乎預期，主計總處大幅上修2021年經濟成長率至5.88％，國際的經濟成長也影響台灣的出口，國際貨幣基金（IMF）預測今年世界貿易量成長可達9.7％，這將會帶動台灣出口持續熱絡，因此可以知道台灣基本面看好。

台股在最近的震盪整理中，當然受到美國聯準會的宣布縮減購債影響，不過在經濟成長無虞下，此時逢低布局反而有機會享受經濟成長的果實，如果能透過台股基金來投資台股，則能有機會透過專業投資研究團隊的操作來獲得超額報酬。

(時報資訊)