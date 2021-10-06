昇佳電子（6732）股價於5日止跌，終場小漲1.62％，收566元，終結連日下跌情況。中信投顧指出，在旺季帶動下，第三季營收挑戰大幅季增，高感光度新產品已進入量產，將昇佳電子投資評等調高為「增加持股」，合理股價預期是655元。

法人指出，因第二季向客戶反映上游成本，產品線開始進行漲價，帶動整體毛利率上升至48.33％，單季獲利創新高。

第三季受惠於智慧機客戶新機拉貨旺季，及6月底協力封測廠因新冠疫情爆發停工，遞延出貨挹注，使得7、8月營收皆創新高，預估9月維持8月水準下，法人看好第三季營收可望大幅季增，但受上游成本仍持續增加影響，研判整體毛利率有稍微下滑壓力，但單季每股純益仍可望再創歷史新高。

展望第四季營運，由於為智慧機產業淡季，預估昇佳電子營運難脫淡季表現，至於近期大陸限電訊息，短期並未造造成供應鏈影響。

另外，光學感測產品線中，第二代PS+ALS二合一之10x高感光度產品已於第三季開始量產，單位售價較之前6x產品高，未來有助提高整體產品線單位售價。

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(時報資訊)

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