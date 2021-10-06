5日台股開低震盪，盤中指數低檔16,162點還跌破8月前低16,248點，所幸跌深吸引買盤湧進，尾盤翻升收高16,460.75點、上揚0.32％。新唐（4919）呈現開低震盪攻堅行情，股價收高126.5元、漲幅4.12％，帶動相關認購權證交投活絡。

微控制器（MCU）廠新唐2021年前八月營收274.31億元，年增幅269.37％，8月營收32.52億元，月減幅6.86％及年增幅186.58％。2021年上半年稅後盈餘12.09億元及EPS 3.07元，優於去年同期獲利3.43億元及EPS 1.20元；第二季稅後盈餘9.39億元及EPS 2.37元，高於去年同期獲利3.32億元及EPS 1.16元。

新唐今年以來業績創高，法人看MCU漲價，加上工控及車用客戶拉貨效應，有以利於第三季業績維持第二季高檔表現，車用電子市場商機前景佳，有望延續整體營運成長。

新唐股價從9月初高檔175元，震盪拉回到5日盤中低檔115元回檔達34％，止跌反彈，將先挑戰5日線128元壓力；其中外資10月1、4日各買超5,351張及1,380張後，5日再加碼1,889張。

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(時報資訊)

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