全球業者因疫情帶動的遠距商機興起，伺服器增購需求擴大，北美四大資料中心拉貨力道強勁，下半年伺服器出貨量將優於上半年，全年總出貨量可望突破1,700萬台，金像電（2368）、南電（8046）等伺服器相關PCB供應鏈業績看俏。

金像電今年以來受惠英特爾Whitley與超微Milan等CPU新平台推出，以及100G／400G交換器訂單暢旺，累計今年前八個月營收高達169.27億元，年成長7.62％，締造歷年同期新高。伺服器新平台的推出，對伺服器PCB廠是質與量的提升，高階產品規格升級，所用的PCB板層數增加，對於金像電的營收、獲利皆有正面助益。

此外，金像電目前訂單能見度已達明年第一季，且對英特爾新世代平台Eagle Stream開始送樣認證，以及在交換器市場爭取更多新客戶，為2022年的營運動能提前布局。近期雖因大陸限電問題造成股價短線超跌，但法人表示，訂單可由庫存出貨，對營收影響恐不如市場預期嚴重。

至於南電也因大陸「能耗雙控」慘遭錯殺，但昆山廠備有自用發電設備外，公司也透過現有庫存，及協調其他廠區進行產能調配，降低營運衝擊。原先ABF載板產業就存有供需缺口，限電措施造成供給短缺，將帶動產品後續的漲價行情。

南電9月營收達45.08億元，年增29.1％，創同期新高，第三季營收為141.13億元，同樣改寫單季新高紀錄。

(時報資訊)

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