電動車成未來新興趨勢，法人表示，由於全球致力達成2050年碳中和目標，為電動車市場的長期成長奠定基礎，且電動車款數增加，也進一步挹注銷售成長表現，看好貿聯-KY（3665）、同致（3552）等電動車供應鏈中長線業績動能。

特斯拉第三季全球汽車交付量達24.13萬輛，優於市場預期。法人看好，全球電動車產出增加，將為成功切入歐美車廠供應鏈的零組件業者帶來龐大商機，其中又以具客群多元化的廠商更能搭上此波產業趨勢，未來營運成長空間可期。

貿聯-KY日前宣布以約4.5億歐元，收購德商LEONI AG工業應用事業群業務，進一步強化全球規模，預料將擴大歐洲市場能見度，並有助公司在工業、汽車等領域的領先地位，增添中長期營收、獲利表現。

此外，貿聯-KY公布9月營收，以26.63億元再度改寫歷史新高，月增7.47％、年增30.35％。市場預期，公司第四季業績表現可望續強，全年營收將再締新猷。

同致受惠新能源車銷量成長，且有新專案出貨帶動，累計今年前八月營收52.58億元，年增46.69％。法人看好，隨著傳統汽車產業暑修後旺季逐漸到來，以及新能源車相關專案貢獻持續提升，新接訂單發酵，後市營運動能樂觀。

在電動車題材點火之下，同致5日股價上漲4.46％，收在164元，KD指標自低檔翻揚向上，外資法人也擴大加碼力道，單日買超506張，已連續兩個交易日敲進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意