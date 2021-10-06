國際原油價格持續攀升、大陸「能耗雙控」政策壓力，塑化族群成「資金避風港」，台塑（1301）、台聚（1304）兩大集團龍頭股獲三大法人力挺，領軍整體塑化族群5日再現強勁漲勢。

OPEC＋決議維持11月每日提高40萬桶原油產量計畫不變，惟外界增產壓力沉重，紐約西德州近月原油期貨價4日盤中每桶上漲3％、倫敦布蘭特近月期油也揚升3.3％，雙雙站上2014年初、2018年初來新高，激勵台股塑化族群行情。

遠東區五大泛用樹脂近期「漲聲再起」，其中PVC本周每噸報價強彈80美元，攻上1,500美元歷史新高。市場分析，在大陸「能耗雙控」下，屬於高耗能、高污染的電石法PVC產量紛紛因限電停工而縮減，製程採用乙烯法的國內PVC生產商台塑可望受惠。

三大法人近期對台塑「大力相挺」，連九日「敲進」高達5.33萬張，5日更是單日大買逾萬張。外資看好，PVC「超級週期」將延續至2023年，估台塑未來收益率可望持續強勁，將目標價調升至140元。

台塑四寶將於8日召開法說會，屆時將公布第三季財報、第四季展望。法人分析，第四季為傳統PE、EVA、PP需求旺季，加上印度雨季9月結束、基建需求回穩，在台塑開工率較第三季提升下，預期第四季營業額、本業獲利可望淡季不淡。

此外，台聚亦為大陸限電政策受惠者之一，大陸現階段太陽能廠裝機量仍遠低於目標，太陽能級EVA需求激增，惟大陸多家EVA廠供給受「限電限產」衝擊，台廠近期有望喜迎轉單潮；應用於球鞋的發泡級EVA下半年也進入傳統旺季，兩大需求同步爆發，三大法人5日大買2,464張，帶動股價漲逾半根漲停板、收復5日線。

(時報資訊)

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