美國兩黨就債務問題僵持不下，總統拜登公開抨擊共和黨反對提高債務上限的行為，並指責共和黨威脅，要利用程式性權利阻撓民主黨通過法案。不確定的結果，則使投資者持續將資金撤出股市，湧入風險較低的債券市場，美國10年期國債收益率報1.481％，上周一度觸及1.56％，突破2021年6月以來的高點。

以目前走勢觀察，美國10年期公債期貨沿5日線持續向下走低，疲弱的走勢造成均線持續下彎，尤其季線與月線呈現死亡交叉，使上方賣壓更為沉重，因此，在操作上仍須留意，在未站回月線之前，仍以偏空看待。

美國舉債上限疑慮，仍然無法在朝野兩黨之間達到有效共識，造成金融市場連鎖反應，投資人趨向保守、不敢輕舉妄動。在通膨升溫、美債殖利率攀升影響下，美國科技股類股首當其衝，那斯達克指數跌幅最為慘重，相較9月初歷史收盤高點，已修正7.28％，市場資金恐有逃離股市的疑慮。

小那斯達克期貨自從跌破上升趨勢線後，就維持疲弱的空頭走勢，呈現持續破底的弱勢格局，尤其是跌破季線後，賣壓持續湧現，並跌破7月中旬低點支撐，使空頭走勢更加強勁，若後續賣壓無法快速消化，不排除尋求4月初高點作為支撐。

本周市場依舊動盪，華爾街持續評估恒大危機與美聯準會（Fed）利率會議可能帶來的風險，目前機構投資人對於中期的多空看法呈現兩極，投資人應隨時注意股市大幅波動及風險。

商品方面，較積極型的投資人可運用台灣期交所發行的台灣永續期貨來分批布局參與行情，同時降低波動風險。（華南期貨顧問部提供，方歆婷整理）

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