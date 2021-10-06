台股5日開盤即跌破前低支撐，但隨亞股出現反彈力道，加權指數終場也由黑翻紅、上漲52點，收在16,460點，拉出長下影線，成交值則小幅增加至3,323億元，台指期則小漲37點，收在16,398點。

然市場看法出現分歧，樂觀者認為，台股低檔有買盤承接，拉出止跌的長下影線，且成交量增加，配合疫情逐步解封，台股可望延續反彈走勢。

但也有法人認為，台股短線將在大區間底部位置做震盪整理，或仍有可能測試年線，因此以中性偏空看待為宜。

價差方面，台指期逆價差擴至65.75點。而籌碼面上，三大法人賣超126.6億元，其中，外資賣超163億元，對期貨則是多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,972口、至17,129口。

在自營商選擇權淨部位上，目前仍以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬1千餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，賣權OI增量轉作大於買權，目前選擇權多空呈現互不相讓。

在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在15,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85升至0.91。VIX指數下降0.49至24.91。永豐期貨研調認為，整體選擇權籌碼面偏多，並表示整體來看，台股在低檔有買盤承接，拉出止跌的長下影線，且成交量增加，配合疫情逐步解封，台股可望延續反彈走勢。

群益期貨則指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性偏空，整體籌碼面中性偏空。技術面台股出現放量下影線K棒，目前在5日低點支撐不破下，短線台股轉以區間格局看待。元富期貨更表示，指數短線仍有可能測試年線，因此以中性偏空看待為宜。

(時報資訊)