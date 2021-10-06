強固型電腦市場，逐步回歸正常需求，神基科技（3005）以及茂訊電腦（3213）旗下的強固電腦產品出貨動能，雙雙在第三季站上今年來的單季高峰。

惟神基在受到事業體進行拆分而提前結算業績，及茂訊海外銷售業績略回檔，兩業者9月營收皆呈下滑走勢。

神基自結9月合併營收23.51億元，較8月減少13.28％、並較去年同期下滑3.79％。雖單月營收呈現月減、年減走勢，不過神基在出貨動能部分並未較8月及去年同期走弱，主要係為了10月起拆分旗下事業部門、正式成立新子公司，因此9月業績提前結算。

加總神基第三季合併營收74.64億元、季減2.67％，但較去年同期增長5.32％，並為2007年來單季營收次高。

累計神基今年截至9月為止，合併營收達223.76億元，仍較去年同期的200.85億元增長了11.4％，續站15年來同期新高。

另一方面，茂訊雖在通路筆電銷售業務及強固型電腦出貨持續回檔下，第三季營收逐月走緩，9月合併營收再月減5.99％、為2.51億元，較去年同期減少17.47％。

不過，茂訊強固型電腦業務在本季業績仍來到全年高峰，加上通路筆電亦還有旺季效益、維穩銷售動能，推助其單季合併營收8.23億元，為歷年單季營收第四高。累計其今年前三季合併營收23.02億元，較去年同期增長3.29％，續站歷年同期新高。

法人預期第四季在強固型電腦市場進入傳統旺季，加上客戶備貨需求增溫，有助拉抬兩台廠在強固電腦業務增溫。雖供應鏈料況仍有短缺帶來的不確定性，但兩業者在備料庫存上預估尚可因應，目前最大變數恐來自中國大陸全面性限電的政策影響，業者也持續密切關注以及早因應。

(時報資訊)

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