電磁相容性（EMC）元件與檢測、顧問服務大廠穩得（6761）已通過主管機關核准上櫃，預計11月上旬掛牌。穩得受惠網通類產品顯著成長、毛利高的自有品牌比重提升，今年上半年獲利就已超過去年全年，每股盈餘已達4.59元。

穩得5日召開上櫃前業績發表會，董事長暨總經理高治宏表示，公司未來將以「雙引擎」的方式發展，包含擴大自有品牌銷售元件規模，隨大陸政府扶植本土業者崛起，也擬加大投資當地市場，望能再複製台灣自有品牌成功經驗。此外，針對檢測實驗室，預計明年將在國內建置高度10公尺的車用實驗室外，大陸深圳實驗室也有望在2022年第一季季底取得大陸3C發證資格。

副總經理高旻宏補充表示，車用市場上，穩得將藉由拓展實驗室測項，拉升車用零件覆蓋率，並著重布局電動兩輪市場，尤其E-bike商機。

穩得目前資本額為2.17億元，產品涵蓋電池耐受（EMS）與電池干擾（EMI）兩大產線，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，在營運上具備「完整的產品線」、「專業工程師顧問式服務」、「優質測試及認證實驗室」等三大優勢。

穩得在實驗室的專業測試及認證部分，不同一般業界實驗室與零件供應商，穩得提供客戶免費實驗室，以及諮詢、除錯、線路諮詢及認證等一站式服務，不僅有專業的工程師協助客戶在測試階段更順暢，也提供專業諮詢與除錯建議，測試完成後，客戶也能直接取得認證，簡化客戶流程，至少可縮短十周以上時間。

產品比重上，網通占35％、安控20％、消費性電子15％、工業電腦13％，電源供應12％、車用及其他占5％。

穩得今年上半年營收9.17億元，年增32.53％，毛利率31.68％，稅後盈餘9,,775.6萬元，年增1.41倍，每股盈餘4.59元，法人預估全年每股盈餘將上看9元以上。

(時報資訊)

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