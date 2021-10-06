台股5日上演破底翻，儘管外資仍提款163.4億元，致三大法人賣超126.57億元，但外資仍換股操作跡象明顯，資金大舉進搶進面板三虎、貨櫃三雄及航空雙雄等，因報價止跌回穩、股價落底族群，共有14檔上市股獲得三大法人5日大舉買超4千張以上。

外資5日再度擴大賣超至163.4億元，致累計近六個交易日賣超達1,164.61億元，然而外資對個股操作差異極大，鎖定大型權值股逢低敲進，從5日指數最後小漲52點、漲幅0.32％來看，外資買盤以低接為主。

友達、群創、長榮、陽明、彩晶、中鋼、台塑、華航、中鴻、華邦電、萬海、長榮航、台玻及益航等14檔上市股，5日獲得以外資為主的三大法人買超，股價振幅雖達3～12％以上，惟最後股價都拉出長紅棒或大漲，具有短線止穩指標作用。

國票投顧表示，台股急跌後，已進入超賣區，對照7月及8月時，當時大盤的最低點就是在KD來到超賣區之後正式浮現，且K值在20以下最多只有三天，時間短暫，短線或有落底契機，預期指數再跌空間有限，短線或有落底契機。

短線指數能否盡速站回萬七關卡之上攸關市場信心，另中國限電、美國債務等問題可否有效解決亦將影響外圍市場表現，應持續關注相關事件的進展。

短線台股指數可能落在16,200～16,800點，短線操作建議聚焦在9月營收有望創高股。

惟就中期角度來看，國票投顧認為，目前台股短中期均線皆已下彎且形成蓋頭反壓，使得萬七關卡上方的壓力加重，加上近日大盤量能多低於3,000億元水準，未見攻擊量能，預期在此情況未有所改善前，盤勢恐仍將維持震盪偏弱的格局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意