旺季效應發威，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）5日公告9月營收，以23億元創近兩年新高，年增3.67％、月增2.08％，2021年累計前九月營收達188.89億元，年增1.83％，整體第三季營收達67.45億元，季增9.8％，符合公司法說會展望，且為高標水準。

穩懋指出，在2021年上半年表現一枝獨秀的中國手機市場，在第三季也不弱，加上北美高階智慧型手機需求暢旺，造就第三季成為手機出貨旺季，是帶動營收攀高的一大主因。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平在先前的法說會就曾指出，第三季營收主要成長動能在於手機相關，無論是PA（功率放大器）或Optical（光學）；而5G PA在整體PA占比重返兩成以上，將推升毛利率，預估第三季毛利率表現將有34～36％的水準。

面對大陸智慧型手機市場出現雜音，穩懋表示，就現階段客戶端及訂單情況來看，「目前看來還好，10月份接單情況也還OK」，因此，對第四季前半季正面以待。至於第四季下半季至年底，則須視2022年第一季的需求情況而定；穩懋法說會預計將於10月底登場，確切日期將再行公告。

至於大陸基建標案在下半年啟動，對穩懋第三季營收是否有明顯貢獻？法人指出，在華為禁令後，已難以直接辨別穩懋出貨予歐美客戶的終端需求，是否有用於大陸5G基地台，這塊市場目前看來較不明朗。

(時報資訊)

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