砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）9月營收報喜，以3.42億元小幅超越3月的歷史高點、再締新猷，月增8.42％、年增55.24％，整體第三季則以9.47億元，齊創歷史新高，2021年累計前九月營收達27.33億元，年增44.76％。

全新指出，除了車用研發單的助攻外，來自大陸基建案也開始貢獻，是帶動9月營收再登新高的原因之一。光電子產品包括PIN、VCSEL（面射型雷射）及LD，涵蓋的終端應用包括基地台間固網、光纖到府（FTTH）、數據中心、車用光達（LiDAR）的接收端與發射端；其中，PIN主攻的接收端已量產，而使用VCSEL、LD的發射端，目前為研發單。

相較於基地台建設須等待標案的開標與執行，且因屬於後端的光纖到府，對營收貢獻有時間落差，全新認為，車用LiDAR會是未來對營收較具爆發力的成長要角；目前車用LiDAR營收占比約17％，成長空間持續看增。

整體來看，全新光電子產品營收占比約14％，微電子則為86％；微電子產品主攻手機、WiFi，目前第四季看起來也不差，訂單依舊迎接不暇。全新表示，射頻元件（RF）需求持續旺盛，而車用LiDAR研發單拉貨也維持，來自物聯網（IoT）相關需求也逐步顯露，隨終端市場多元化發展，對後市樂觀以待。

全新營收向來與蘋果新機的銷售有高度連結，往年營收高峰都落在第四季。回顧2019年iPhone 11、2020年iPhone 12的熱銷，都帶動全新營收的創高。2021年手機迎來換機潮，就現階段蘋果iPhone 13的暢銷程度來看，法人預期，全新第四季營收還有小幅季增的機會。

全新擴產計畫增加新產能約20％，添購的全新MOCVD機台11月將開始分批交機，預計2022年第二季將全數到位。

(時報資訊)

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