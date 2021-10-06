大亞（1609）集團積極布局綠電儲能系統！看準台電規劃2025年累計完成590MW（百萬瓦）儲能輔助系統，用以調節再生能源不穩定的特性，並於今年7月規劃完成「台電交易平台」，大亞集團預計2022年初加入「台電交易平台」，預估每年完成25MW儲能系統建置與營運，並於2025年完成100MW儲能系統之建置，搶食綠電龐大商機。
大亞集團布局綠電有成，董事長沈尚弘5日在台中指出，旗下大亞綠能轉投資的志光能源，將在台南七股建置漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃、總裝置容量120MW，預計第一期85MW，預計2022年底完工掛表；第二期35MW預計2023年掛表，預估未來20年，至少創造30億度發電量，營收將突破120億元。
沈尚弘強調，等志光能源太陽能電廠併網啟用後，大亞集團旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量250MW，每年貢獻發電收入15億元，將成為集團穩定的收益來源，為營運增添助力。
大亞集團受惠三大事業體-線纜本業、固定收益（太陽能發電）及新創事業等表現亮眼，今年前八月營收179.04億元，年增率57％。大亞去年EPS達1.43元、創歷史新高，今年上半年EPS已達1.35元，法人預估，大亞今年EPS有機會挑戰2元以上，獲利續創新高可期。
由於原料銅價高漲，加上持續投資太陽能電廠的資金需求，大亞為充實營運資金，5日公告將辦理3億元現金增資案，每股發行價格21元，預計可募集6.3億元。
(時報資訊)
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