保瑞（6472）營運再傳捷報，所生產的康是鉀持續性藥效錠Const-K（成分Potassium Chloride），正式在台取得健保用藥給付資格。保瑞表示，此藥品已列入衛福部必要藥品清單，為台灣目前唯一持有Potassium Chloride口服劑型藥證，在取得健保用藥給付資格後，亦為營運再添動能。

保瑞目前旗下竹南廠主要接受Amneal & Impax、輝瑞藥廠、Vitruvias等國際藥廠委託開發暨生產藥品，除受美國Vitruvias 委託生產治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥KCl，並助其提早獲得美國FDA上市許可，也取得該藥品的全球代理銷售權。

保瑞於今年8月與日本共和藥品工業株式會社（Kyowa）也循此模式達成合作協議，藉此強化亞洲市場。

保瑞指出，KCl主要為治療缺鉀狀態之藥物，鉀離子（K+）主要的生理功能是維持細胞膜正常的電位差，對神經、肌肉的傳導扮演著重要角色。低血鉀是臨床上常見到的電解質異常，低血鉀可與心臟血管、神經肌肉、腎臟、新陳代謝等及遺傳疾病有關。

康是鉀之劑型設計為新穎之控釋錠劑，能控制鉀離子的長效釋放，可避免局部高濃度鉀的釋放，降低不必要的腸胃副作用；膜衣層可立即分解不影響藥物釋放，改善服藥時的苦澀感，減少片劑對環境水分吸收，提高藥物在核心配方中的穩定性。

(時報資訊)

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