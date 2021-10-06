大陸能耗雙控對台灣造紙業的影響初步呈現正面反應，工紙大廠榮成（1909）自結9月營收51.59億元、年增23.15％，連續三個月營收站穩50億元大關，帶動前三季合併營收改寫同期新高；自結9月稅前淨利歸屬母公司業主1.93億元、年增53.39％，每股稅前盈餘0.16元，累計前三季合併稅前淨利歸屬母公司業主23.09億元，每股稅前盈餘1.81元。

法人表示，9月大陸能耗雙控、限電措施影響，造成多處造紙廠頻傳降載、停機，所需廢紙減少、價格回檔，但隨著工紙供給減少，9月底掀起漲價潮，拉大每噸利差，反應在榮成9月自結稅前每股盈餘0.16元，優於8月、去年同期的0.1元。據市場資訊，這波漲價潮至少持續到10月中。

榮成9月自結營業利益3.01億元，月增17.59％、年增21.01％，營益率5.85％，也優於8月的4.73％，自近14月低點回升。

累計前三季自結合併營收407.29億元、年增42.69％，營業利益32.31億元、年增約1.64倍，營益率自4.28％升至7.94％、創近四年同期高點；歸屬母公司稅前淨利23.09億元，年增逾四倍、創同期次高，稅前每股盈餘1.81元。

榮成八成營收獲利來自大陸，已初步完成一條龍布局領先陸廠，包括三座低碳造紙廠、廣設近30個廢紙環保站、6座紙箱廠（還有2座籌劃中），除了確保重要原料廢紙，也有助管控成本、創造綜效。

榮成在台灣也完成北中南三大生產基地布局，二林廠新增20萬噸工紙產能效益在第三季開始顯現，進入第四季是造紙業旺季，電商、外銷產業增溫，對紙箱需求可望進一步成長。

榮成龍潭紙箱廠產能優化可望在第四季完成，也有利增加產能搶市。

(時報資訊)

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