裕融企業（9941）獲利暴衝，前三季稅後淨利大增逾六成、達35.58億元，賺逾一股本，不僅超越去年全年，獲利篤定再創新高，更成為裕隆集團獲利與EPS雙冠王，變身裕隆（2201）最大金雞母。法人樂觀裕融全年淨利50億元的內部目標可望達陣，EPS將從13元起跳。

裕融分析，獲利大增主要受惠於國內汽車金融分期業務穩定成長，不受疫情影響，加上企業資融業務大增四成，大陸轉投資事業「穩資產、增獲利」策略奏效，資產品質大幅提升，業績獲利明顯成長。

裕融自結9月稅前淨利6.43億元，稅後淨利4.81億元；累計前三季稅前淨利51.32億元，稅後淨利37.58億元、年增60.4％，不僅創同期新高，更超越2020全年的31.39億元，2021年獲利篤定能再創新高。

裕融自結前三季EPS達10.86元，若以2020年配發1.5元股票股利後的股本計，EPS也來到9.44元。裕融更正式超越裕日車（2227），成為裕隆集團新一代的獲利與EPS雙冠王。

裕融總經理許國興分析，前三季營運獲利創高，受惠於台灣疫情控制得宜，乘用車分期市場穩定成長，持續中古車分期第一的市場領先地位。

國內企業金融方面，裕融的商用車分期市占率持續維持第一，機器設備與營建機具需求明顯，企業資融業務亦步入軌道。

許國興指出，消費金融方面，機車融資業務雖因市場下滑而業績持平，但在商品分期業務上則成長力度強勁；另裕融轉投資的格上租車、行冠企業、裕電能源等汽車水平事業，均已擺脫疫情影響，下半年起業務強勁回升。

大陸事業方面的轉骨，更是裕融獲利三級跳的關鍵。許國興表示，大陸地區的「穩資產、增獲利」策略發酵，擺脫2020年疫情及中美貿易戰的衝擊，資產品質大幅優化，轉虧為盈，營收及獲利均大幅成長。

尤其大陸近年來中古車市場急速成長，裕融與裕隆合資的「裕隆汽車金融公司」也成功轉型以二手車業務為主，並開拓平行進口車與新能源車等融資新藍海。

展望後市，許國興認為，車輛融資分期業務隨著台灣經濟成長動能擴增，加上汰舊換新補助政策延長五年，因疫情影響的買氣下半年能逐漸回溫；國際環境上雖有區域貿易協定與中美貿易爭端問題待解，但在全球央行維持低利率與貨幣寬鬆的政策下，樂觀裕融第四季業績將持續前三季的高動能。

(時報資訊)

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