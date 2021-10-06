銅箔基板廠台光電（2383）受惠傳統旺季、客戶需求強勁，以及今年產能規模增加，第三季營收首次突破百億，創下單季歷史新高。法人表示，看好消費性電子、伺服器等產品需求強勁，台光電第四季營運有望續強，並推升2021全年營運創下新高。

台光電九月營收35.39億元、較八月略減4％、年增35.33％，為單月歷史第三高，第三季營收107.77億元、季增12.7％、年增44.19％，創單季新高，累計前三季營收達283.38億元、年增43.97％，續創歷年同期新高。

台光電表示，九月在傳統旺季效應下，創下歷年同期新高，雖然多少有受到停電干擾，不過影響有限，期間也有庫存可以因應，主要是工作天數少一天的影響比較顯著。

法人表示，台光電營收成長顯著，產品面主要來自伺服器新平台比重增加，以及主力客戶新手機的推出。伺服器部分，台光電今年在Whitley新平台的市占率較前一代Purley成長，交換器也切入大型資料中心白牌客戶的400G交換器中，高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，今年台光電產品組合較過去更有利，對於推升營收、獲利表現都有不小的助力。

消費性電子方面，台光電打敗日系同業，取得獨家供應5G手機的類載板等級銅箔基板，跟隨美系客戶推出新機、持續拉貨，為旺季營運重要動能。法人看好，5G推動終端產品規格升級，因應高頻高速、高速運算，PCB製程、用料同步提升，不只是手機，筆電、平板、遊戲機、SSD、繪圖卡，甚至是車用電子、中高階網通/伺服器等，採用HDI設計的需求持續增加，台光電耕耘高階HDI多年，將持續在此趨勢中受惠。

高頻高速材料需求強勁，台光電今年產能已較去年增加近20％，但全產能生產銷售，仍供不應求，因此公司規劃2022年上半年在黃石廠第二期增加30萬張產能，下半年在昆山新廠增加30萬張產能，預計2022總產能將再增加近20％。

(時報資訊)

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