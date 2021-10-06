半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）在基礎IP及功能IP兩路並進並取得重大進展，基礎IP已完成22／28奈米邏輯製程完整布局，今年開始朝向12／16奈米前進，並成為台積電3DFabric先進封裝平台IP供應商。功能IP中的高速介面IP進度超前，其中7奈米eUSB2實體層矽智財（PHY IP）打進美系5G手機晶片供應鏈，並展開5奈米及4奈米IP布局。

M31上半年營運維持穩定，下半年進入傳統旺季，營收可望重拾強勁成長動能。M31公告8月合併營收月增16.7％達0.83億元，較去年同期減少13.2％，累計前8個月合併營收5.82億元，與去年同期相較減少2.8％。法人預期M31營收逐月回升到年底，下半年營運會明顯優於上半年。

M31預期5G、人工智慧（AI）、物聯網等應用將帶動基礎IP及功能IP授權量能快速成長。在基礎IP部份，M31完成OLED面板驅動IC的28奈米高壓製程、車規及工規微控制器（MCU）的28奈米eFlash製程開發，22／28奈米邏輯製程基礎IP已獲許多國際IC設計大廠採用，下半年開始拉升價格更高的12／16奈米邏輯製程基礎IP滲透率，將成為未來3年營收成長增添新動能。

M31功能IP區分為類比IP及高速傳輸IP兩類。類比IP已完成22／28奈米設計並邁入12／16奈米研發，高速傳輸IP今年最大的技術突破是擴大5G手機晶片eUSB2 IP布局，同時展開USB 4、PCIe 5、PAM4 SerDes等IP產品線布局，其中隨著5G手機晶片製程向5奈米及4奈米微縮，eUSB2 IP成為重要IP區塊項目，M31成功打進美系手機晶片大廠供應鏈，下半年可望看到明顯營收挹注。

(時報資訊)

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