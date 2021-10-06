IC設計廠陸續公告9月合併營收，其中偉詮電（2436）、譜瑞-KY（4966）及信驊（5274）等廠商在5日公告成果，除了維持相對高檔水準之外，第三季合併營收更創下單季新高。法人看好，隨著偉詮電、譜瑞-KY及信驊等大廠訂單已經滿載到年底，全年業績將順利再創新高，2022年營運更將樂觀看待。

偉詮電公告9月合併營收達3.16億元、年成長23.5％，第三季合併營收9.75億元、季增7.9％，累計前三季合併營收為26.31億元、年增41.3％，創下歷史同期新高。

譜瑞-KY的9月合併營收為18.09億元、年增21.7％，帶動第三季合併營收季成長8.9％至53.41億元，累計前三季合併營收為145.89億元、年增32.5％，寫下歷史同期新高。

信驊公告9月合併營收達3.06億元、年成長47.8％，第三季合併營收9.39億元、季增2.5％，前三季合併營收年成長10.2％至26.06億元，同樣改寫歷史同期新高。

法人指出，IC設計廠第三季同樣都受惠於傳統旺季效應，加上遠距商機拉貨動能不斷，帶動USB-PD、高速傳輸介面晶片及伺服器遠端管理晶片（BMC）等產品需求續旺，偉詮電、譜瑞-KY及信驊等IC設計廠同步繳出歷史新高的亮眼成績。

事實上，5G、人工智慧（AI）等技術全面興起，使得智慧手機、平板電腦及資料中心等終端需求不斷衝刺，加上晶圓代工產能吃緊，使得晶片產品單價不斷竄升，IC設計廠2021年前三季營運皆有亮眼成績單。

放眼後續營運展望，法人表示，晶圓代工產能吃緊狀況至少將延續到2022年，終端客戶下單動能依舊相當強勁，偉詮電、譜瑞-KY及信驊等IC設計廠訂單動能一路放眼到2022年上半年，有望推動2021年營收持續創下新高之外，2022年業績亦可望抱持樂觀態度看待。

其中，信驊由於在BMC晶片市場搶下大筆市占率，且成功卡位進入英特爾、超微等伺服器平台後續幾代的供應鏈，因此訂單動能相對消費性市場波動影響較低，法人圈看好，信驊2022年業績可望再度繳出雙位數成長的成績單。

(時報資訊)

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