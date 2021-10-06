網通IC設計大廠瑞昱（2379）公告9月營收達97.65億元，帶動第三季營收季成長12.1％至289.55億元，改寫單季歷史新高。法人看好，由於WiFi 6、乙太網路及交換器（Switch）等網通晶片供不應求狀況至少延續到年底，看好瑞昱全年業績可望首度突破千億元大關，創下新高水準。

瑞昱9月合併營收97.65億元、月成長1.4％，刷新單月歷史新高，相較去年同期成長19.5％，第三季合併營收季成長12.1％至289.55億元，累計前三季合併營收達781.35億元，寫下同期新高水準，與去年同期相比明顯成長40.3％。

法人指出，由於第三季為傳統旺季，加上晶圓代工產能供給吃緊狀況依舊存在，使得WiFi 5／6、乙太網路及交換器等晶片呈現訂單滿載狀況，瑞昱在產能及產品單價同增情況下，9月及第三季合併營收同步繳出歷史新高的成績單。

事實上，晶圓代工產能吃緊，使得各式晶片供給都呈現缺貨情況，其中受惠於遠距需求大幅增加，加上5G滲透率不斷攀升，WiFi 5／6、乙太網路及交換器等晶片成為各式晶片缺貨潮當中供給最為緊缺的晶片產品之一。

法人指出，由於晶圓代工產能預料將滿載到2022年上半年，這波漲價潮預計也將延續到2022年，瑞昱為反映成本上漲，傳出將調漲產品單價，這波漲價商機可望在2021年第四季起開始逐步發酵，因此看好瑞昱第四季營運有望達到淡季不淡水準。

整體來看，法人預估，由於瑞昱下半年業績表現可望繳出優於上半年的成績單，因此全年合併營收有望首度突破千億元關卡，且預期獲利表現具備賺進超過兩個股本的實力，營收及獲利都將同創新高表現。

除此之外，瑞昱在車用乙太網路市場持續布局，在掌握歐系及中國客戶訂單後，後續又再度切入美系市場，在這波車用晶片大缺貨潮效應下。法人指出，由於客戶擔心缺貨潮不斷，以致影響車輛銷售動能，因此幾乎一致提前下訂2022年訂單，使瑞昱在車用晶片市場訂單能見度已經放眼到2022年下半年，可望替瑞昱帶來業績成長動能。

(時報資訊)

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