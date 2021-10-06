盤勢分析：

台股9月中後受到美聯準會縮表、中國恒大危機和限電、美國債可能違約和通膨上升、10年公債殖利率上升至1.55％等利空衝擊，美科技指數中期轉弱下跌影響，大盤拉回相繼跌落萬七及8,523低點和15,159低點連結中長期上升線支撐，在80以上高檔鈍化長達11個月的9月KD值從高檔交叉向下，出現中長期轉弱訊號。

指數跌落萬七向下後，月線和季線轉空頭排列助跌，9周KD值和周RSI都交叉向下至50以下，從8,523低點反彈以來，大盤每次漲多修正整理，12周RSI都跌落50以下1周即馬上彈回，但這次12周RSI跌落50多空均衡點下已2周，表示中期走勢弱化，加上中長期上升線失守，9月KD值高檔轉折交叉向下來看，中期整理進一步弱化為拉長時間修正的中長期整理走勢。

中長期整理走勢如太弱勢，則中長期趨勢將進入多空強弱轉折觀察點，能否守住年線支撐反彈且年線維持上揚助漲是關鍵，台股年線目前扣抵低指數區上升至16,028點，至明年元月初都扣抵15,000點以下低指數區，除非大跌至15,000點以下，年線可望維持上升趨勢。

過去當年線趨勢向上時，大盤拉回大都能守住年線反彈，5日低點已漸接近年線，年線支撐將面臨考驗，指數可以短暫跌落年線，但不能離年線太遠，多頭最好力守16,000點至16,200點間支撐，不要讓9月KD值向下開口明顯放大，力保年線上揚趨勢，那大盤只是中長期轉弱整理，還不會轉為中長空行情。

中國限電及美10年公債殖利率上升，不利電子成長股表現，電子類股指數已跌落中長期上升線和年線，9月KD值高檔交叉向下跌破80，出現中長期明顯轉弱訊號，相較美科技指數表現弱勢。短期中國限電、美國債可能違約、通膨上升問題等要緩和下來，美10年公債殖利率回落至1.5％以下，降低對科技股衝擊，費半指數止跌反彈向上，電子業庫存調整壓力減緩，台積電守住年線上下支撐，帶領電子類股指數彈回年線上，才有利台股中長期走勢發展。

操作建議：

短線從9月27日的17,335點反轉下跌，指數已下跌1,173餘點，5日低點和月線的負乖離率拉大至5.7％，9日KD值也修正至低檔，有跌深反彈機會；由於台股過去很少一次就跌落年線反轉向下，建議持股無需再過於殺低，但中期和中長期都轉弱整理，反彈要檢視持股，減碼破線且業績不佳的弱勢股，保留操作彈性。

短線在16,000點至16,200點守穩、9日KD值從低檔交叉向上下，可搶短線反彈，但中期仍需時間調整，能出現續漲性較強的主流股領軍擴量，9周KD值再轉折交叉向上，較能積極加碼操作。

指標族群觀察晶圓代工、IC載板、設計IP及車用電子、雲端伺服器等，國際油價上漲受惠的塑化股和運動和成衣相關等傳產股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意