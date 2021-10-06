投信5日再狂敲買超30.51億元，認養的中小型尖兵世芯-KY（3661）等股領頭漲，中小股成為盤面亮點，反彈力道強於權值股。台股加權指數最後逆轉勝收漲0.32％，但台灣50指數跌逾0.07％，而台灣中型100指數上漲0.81％以及小型股300指數（包括上市櫃股）大漲1.37％，可看出台股「小強大弱」的態勢。

投信近5個交易日合計買超台股逾111億元，篩選近5個交易日合計買超1億元以上，且5日股價收盤大漲％以上，計有順德、世芯-KY、朋程、亞聚、友達、南電、景碩、偉詮電、華夏、創意、台塑、健策等12檔個股，除了台塑及友達屬大型股之外，其餘10檔多為中小型股的天下。

進入第四季，投信積極展開年底績效衝刺，積極加碼看好個股，據統計，近5個交易日合計買超逾1億元的上市櫃股有41檔，這41檔個股中，除了上述12檔5日股價大漲拉出長紅棒之外，光洋科、智原、群創、華航、台達電、南亞、矽力-KY、中鋼、世紀鋼及世界等，中小型及大型股約各半。

此外，投信近日認養股的晶焱、漢磊、博智、台光電、璟德、中美晶、全新、力成、致茂、紘康等，5日股價表現十分亮眼。推升含括上市櫃股成分股的小型300指數大漲1.37％，投信認養股5日扮演台股人氣的重要指標。

(時報資訊)

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