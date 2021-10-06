台股吹響低檔反攻號角，外資圈不落人後，摩根士丹利證券指出，致茂（2360）掌握電動車、5G、高效能運算（HPC）商機，將推測合理股價升到220元，大和資本則升評信邦（3023）、里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧重申看好研華（2395），恰逢三檔個股回檔後處相對低位階，外資點亮反攻題材。

摩根士丹利證券指出，致茂憑藉電動車、5G、高效能運算（HPC）商機匯聚，提供電源測試與半導體等業務龐大驅動力，研判2020～2023年營業利益年複合成長率達23％，給予「優於大盤」投資評等，並將推測合理股價升至220元。

致茂作為電源與半導體測試設備主要供應商，不僅受惠電動車普及率提高，在半導體元件日益複雜的環境中，也能順應系統級測試不斷增加的趨勢，因此，摩根士丹利研判，2020～2023年期間，致茂營收年複合成長率為14％，營業利益年複合成長率則達23％。

2020～2025年期間，電動車銷量年複合成長率將達三成，大摩看好，致茂在電源測試領域耕耘超過30年，將能完全發揮競爭優勢。

在半導體測試領域中，致茂主要專注於利基市場，如：傳統IC、系統級測試與photonics。系統級測試可以在日趨複雜的半導體晶片、封裝、系統結構中，補足傳統測試的不足並確保品質，因此，5G、HPC相關晶片，以及高可靠與耐用性晶片，正逐步擴大採用系統級測試。

大和資本則將信邦投資評等由「優於大盤」，調升至「買進」，並提出，信邦不只9月營收再締新猷，受惠綠能、車用、電動自行車、先進駕駛輔助系統（ADAS）、智慧城市等趨勢，股價經過回檔整理後，報酬風險比散發吸引力，長線除看好信邦工業應用訂單能見度健全，其綠能事業又能得益於大陸的限電政策。

里昂證券則重申看好研華（2395）長線基本面，維持「買進」投資評等。陳鈞寧指出，儘管9月底的限電限產措施，以及第四季調控產能計畫影響有限，然不可否認，大陸整體能源缺乏狀況，提供了研華擴展其電廠、儲能設備整體解決方案的大好機會。

同時，研華對綠能的採用率不僅有助緩解能源中斷風險，長遠下來還能提高其ESG評分；加上短期進第四季營運旺季，里昂賦予440元股價預期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意