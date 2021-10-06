台股在連三黑K之後，5日開低走高，加權指數收盤小漲52點收在16,460點，買盤搶進9月營收報喜股，包括晶技（3042）、矽統（2363）、天鈺（4961）等16檔營收雙增股，股價率先反彈。

包括晶技、矽統、天鈺、慧洋-KY、華興、華建、亞光、和康生、一詮、閎康、信邦、泰鼎-KY、大量、昇陽半導體、永信建、AES-KY等16檔，9月營收繳出月成長、年成長雙增佳績，買盤卡位業績成長股，其中，天鈺9月營收月增1.97％，搶短買盤把握該公司營收利多契機，展開跌深反彈，股價拉上漲停板價195.5元作收。

晶技9月營收14.43億元，改寫歷史次高紀錄，月增6.96％，年增22.52％，扣除重慶營建地產交屋入帳2,500萬元，核心業務營收以14.18億元創新高。累計前9月營收117.55億元，已超越2020年全年，年增50.42％。

信邦9月營收約22.4億元，月增0.92％，年增9.0％，連續七個月創下單月營收歷史新高，9 月營收成長主要來自汽車業務，月增7.9％、通訊及電子週邊業務，月增2.84％。2021年下半年進入消費性產品旺季，將有助通訊事業營收成長。

兆豐投顧協理黃國偉分析，台股加權指數一度跌破前低16,248點，惟在低接買盤支撐下，開低走高，留下長達200點下影線，短線有觸底現象，加上9月營收利多，市場正面看待10月14日台積電法說，將有機會醞釀一波反彈。

惟恒大財務危機尚未落幕，通膨壓力仍在，美債殖利率及美元指數趨勢已轉強，恐壓縮台股反彈空間，上檔頸線16,838點將不易突破。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，台股因短線跌深後，負乖離偏高而反彈，其中，基本面與籌碼面強勢股，有望維持相對強勢，而營收表現佳且法人買超股，更值得特別留意。

台股在低檔有買盤承接，拉出止跌的長下影線，且成交量增加，配合疫情逐步解封，台股有機會延續反彈走勢。

(時報資訊)

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