受惠美系主力客戶傳統拉貨旺季，華通（2313）第三季營收逐步墊高，5日公布9月營收63.83億元、創下單月歷史新高，展望後續，公司看好客戶需求續強，以及衛星題材逐漸發酵，拚第四季營運更成長的目標不變，惟大環境有長短料、限電等不確定因素仍需持續觀察。

華通9月營收63.83億元、月增9.8％、年增3.78％，第三季營收175.53億元、年增4％，創單季次高，前九月營收達433.18億元、年增2.19％，續創歷年同期新高。

華通表示，以產品面來看，第三季成長動能來自美系客戶的新品需求強勁，新機如計畫拉貨，筆電、平板銷售也維持不錯，中系客戶方面，擺脫第二季的庫存調節，第三季拉貨也回復正常水準。更重要的是耕耘多年的衛星板開始邁入收成階段，下半年逐步發揮效益，隨著客戶推出服務，第四季貢獻有望更加顯著。

除了多項產品挹注動能，華通重慶二廠第一期新產能帶來新貢獻，也是推升9月營收創高的動能之一，華通提到，該廠主要生產高階HDI，新產能於第三季逐月加入生產行列，目前已全數開出，同時，公司也正在規劃第二期的擴產計畫，預計2022下半年會開出。

法人指出，華通除了受惠消費性電子，帶動HDI、軟板新品出貨暢旺，低軌道衛星通訊產品是更加值得關注的亮點，目前進入星鏈的業者不少，不過絕大多數超過九成的PCB是由華通供應，去年相關產品占華通營收比重約5％，預期今年有望再增加。

華通做為領先業者，除了滿足現有量產客戶的需求外，也迎來其他衛星通訊客戶主動接洽的機會，據了解，如Kuiper（Amazon）、OneWeb，華通也有在接觸，法人認為，在衛星通訊產業持續發展的趨勢下，樂觀看待華通未來在此領域的潛在商機無限。

(時報資訊)

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