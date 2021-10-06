傳統電子旺季客戶需求升溫，受惠美系新品拉貨動能強勁，以及新產能持續擴充帶動下，SMT廠台表科（6278）今年以來業績表現亮眼，5日公布9月營收64.79億元，再次改寫單月歷史新高。

台表科9月營收64.79億、月增2.15％、年增69.66％，第三季營收187.47億元、年增63.31％，創單季新高，累計前九月營收達460.13億元、年增56.42％，續創歷年同期新高。

台表科產品涵蓋範圍廣泛，面板相關控制板、Light bar、觸控面板控制板、DRAM模組板、車載、STB、物連網裝置等。法人表示，除了美系新手機、新平板等產品挹注動能，今年該公司最大亮點，在美系Mini LED產品開始發揮效益，上半年搭載Mini LED的平板推出後，就帶動台表科營運顯著走揚。

台表科上半年營收272.67億元、年增52％，稅後淨利12.78億元、年增88％，每股盈餘4.37元。受惠Mini LED平板放量，台表科第二季稅後淨利8.77億元、每股盈餘3元，獲利創下單季歷史新高。展望後續，法人看好美系客戶還會再推出搭載Mini LED的新品，加上該公司也在積極投入擴產，有望帶動營運維持上升趨勢。

鎖定客戶需求，以及Mini LED趨勢，台表科近年投資有不小的比例在相關技術上，公司先前預估2021年資本支出將維持2020年的1.5億美元，亦提到Mini LED技術難度高、材料成本也高，若如期進入量產，將會有不錯的營收貢獻，預計Mini LED將占2021年營收比重至少10％。

除Mini LED帶來新的成長動能，跟隨面板產業回溫，打件需求增加，也讓台表科營運受惠。法人表示，以台表科去年產品比重來看，面板相關控制板比重超過四成，不只台系、韓系面板大廠都是台表科客戶，在中國市場也幾乎拿下所有面板客戶，因應客戶需求增加，公司有進一步擴產，也是今年主要的成長動能之一。

(時報資訊)

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