五倍振興券助攻，包括遠百、環球購物中心、寶雅等均看好第四季業績飛揚；其中，遠百周年慶在五倍券助攻下，全台11店業績有望上看135億元，較去年增近10％，持續創新高，全年業績更可望追平去年450億元水準。

遠百營運長林彰豐5日指出，目前遠百全台今年前三季業績較去年同期僅小幅衰退3％，預期8日發放五倍券可帶動買氣8％至10％，等同挹注第四季周年慶業績有望較去年同期增近10％。

因應五倍券加碼商機，遠百推出周年慶持紙本五倍券全館當日單筆滿3,000送2,200，內含800、600、200等四張，可從周年慶開跑一路使用到今年底；去年遠百觀察到三倍券多數家人集資，今年五倍券有共同綁定制，家庭全梭哈的消費力會用在運動鞋、家電、化妝品、服飾為主，小額是餐飲。

遠百周年慶期間至12月底持紙本券滿3,000送2,200元，若以6,000元買化妝品，疊加滿千送百、銀行回饋、五倍券，特惠組最優享5折；若以9,000元買精品，最優可享6折，周年慶期間預估五倍券全台可收12億元。

環球購物中心隨著疫情趨緩，尤其近期防疫措施再放寬，搭配五倍券的周年慶促銷亦自7日起啟動，Global Mall將自7日至20日推出首波週年慶檔期「振興放大月」，以高回饋、高CP值、享歡樂三大特色，不僅祭出週年慶檔期有史以來最高回饋率50％，同時推出高單價3C家電5折起、集結60家餐飲美食優惠買一送一，讓消費者振興券面額雙享購。

而寶雅除了加價購，近期跟進超人氣韓劇「魷魚遊戲」話題，POYA buy寶雅線上買引進劇中最夯遊戲關卡-韓國椪糖DIY工具組，全站搶先預購開賣，有望再掀一波買氣。

(時報資訊)

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